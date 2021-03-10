股債都有賺，壽險業吃大補丸。南山人壽10日公告，2月自結稅後獲利96.26億元，較去年同期大幅成長近78％，且是南山人壽單月獲利的歷史新高，累計前二月南山稅後獲利已達123.08億元，應是六大壽險第三名。

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