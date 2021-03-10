南山人壽 2月賺近百億元 18:302021/03/10 工商 彭禎伶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （南山人壽2月獲利大爆發，賺逾96億元。圖／資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 股債都有賺，壽險業吃大補丸。南山人壽10日公告，2月自結稅後獲利96.26億元，較去年同期大幅成長近78％，且是南山人壽單月獲利的歷史新高，累計前二月南山稅後獲利已達123.08億元，應是六大壽險第三名。 《金融》國銀對中小企放款 元月增近310億元 臺灣產物2月稅前盈餘2.23億元 (工商 ) #南山人壽 #賺近 #百億元 #獲利 #賺逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》開發金前2月稅後獲利49.89億元 每股盈餘0.34元 08:362021/03/10 財經 網家2月營收35.55億元 寫同期新高 16:122021/03/10 財經 《半導體》聯發科2月營收站穩300億元 Q1首拚千億俱樂部 17:232021/03/10 財經 《造紙股》榮成2月營運持穩高檔 前2月營收攀峰 08:022021/03/10 財經 《通信網路》遠傳前2月每股賺0.36元 達Q1財測73％ 17:402021/03/10 財經 中鋼2月營收301億元 創2013年來同期新高 16:042021/03/10 財經 巴菲特「撈油」10周賺12億美元 04:102021/03/10 財經要聞 2月營收齊躍升 台聚集團 Q1營收、獲利可期 04:102021/03/10 證券．權證 《百貨股》富邦媒前2月營收破百億元 再攀同期高 16:152021/03/10 財經 假期影響 榮剛2月營收4.8億元、年減30.8％ 16:592021/03/10 財經 文曄2月營收 年增逾五成 18:292021/03/10 財經 財經熱門新聞 陸挖台灣半導體人不罕見 晶圓巨頭砸重金留人爆下場 - 財經 才跟台積電下單5奈米 大客戶挖走台灣200名半導體人才 - 財經 接棒領漲 金控五強市值飆 - 財經要聞 - 工商時報 囤房稅 第四戶起課稅2～4％ - 財經要聞 - 工商時報 快了！台股絕地大反攻關鍵日 2張圖爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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