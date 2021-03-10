隨著美債殖利率翻揚，金價出現回檔，目前每盎司來到1,700美元左右。法人表示，有三大原因持續看好金價或金礦股後市。

金價在2020年金價波動相當大，並在去年8月份一度創下歷史新高，不過，近期金價卻上勢乏力，然而法人認為金價還有續漲的潛力。

貝萊德認為，金價通常和與實質利率出現強烈負相關，利率走高代表持有黃金的真實機會成本增，預計名目利率將維持較低的水準，加上通膨可能超出預期，實質利率可能會進一步下降，因此看好金價後市。

貝萊德說，看好今年金價或金礦股的原因還有，一、當金價上漲，金礦公司可回饋更多的現金給股東。由於金價高於一年前且大多數公司的取得成本相對穩定，黃金生產商的收入成長穩健，自由現金流水準也大大提高。舉例來說，World DataStream Gold Mining Index 現在的股利收益率即高於標準普爾 500 指數。二、為實質利率下降應會造成流入實物持有的黃金 ETF，並增加期貨市場的淨持倉。同時,由於股市處於歷史高點並且全球經濟成長仍存有新冠肺炎疫情相關的重大不確定性，投資人有充分的理由會增加黃金投資作多元分散。

原因三為全球礦產量下降─金礦產量在2020年出現第二年的下滑，近年來生產商的支出減少，大型礦脈探勘受限以及去年新冠肺炎疫情造成的供給受限，供給下滑將支撐黃金價格走勢。

安聯投信油礦金基金經理人林孟洼表示，黃金價格最近因為投資人風險偏好增強而受挫。不過，在通膨不確定的環境下，金價今年稍後可能回升。一般而言，美元走貶有利於大宗商品價格上漲，因為這些商品是以美元計價，其價格應隨著美元走貶相應上漲。

富蘭克林證券投顧也表示，美債殖利率走揚削減黃金吸引力，美元表現持穩，同樣衝擊金價走勢，而經濟復甦的前景升溫，黃金ETF面臨持續淨流出壓力，也加重金價的跌勢，不過，若未來殖利率走強壓力減弱，預期金價有望獲得支撐。目前進入3月聯準會政策會議前夕噤聲期，預期官員談話不會有意外演出，考量金礦商總維持成本約在1100美元，以目前金價水準仍有利實現獲利，金礦股仍有表現機會，近期風險資產修正期間，中小型金礦股表現相對優異，建議仍可適度於投組中布局。

(工商 )