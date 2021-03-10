婆媳問題是道千古難解的習題，一名人妻抱怨，她當初和老公一起貸款買房，老公堅持要將房子登記在她名下，沒想到公婆得知此事後多次打電話，怒罵老公這舉動相當不孝，公公甚至留下狠話，若老公堅持登記在她名下，「就要斷絕父子關係」。

人妻昨(9日)在臉書粉專「靠北婆婆2.0」上發文表示，當初她和老公貸款買房，老公相當疼愛她，堅持將房子登記在她名下，孰料，婆婆得知後，竟要求公公、大伯打電話來威脅老公，怒罵他這種行為是大逆不道，相當不孝。

公公甚至還受婆婆指使，對老公說狠話，表示若堅持登記在她名下就要斷絕父子關係，讓老公相當為難。人妻不解表示，房子的頭期款、貸款是她跟老公共同賺的，婆家完全沒有出半毛錢，讓她無法理解婆婆為合會有這些想法及行為。

直到不久前公公過世，加上婆婆身體不適，老公相當孝順，沒有第二句話就接婆婆接過來同住，反觀當初打電話來威脅的大伯，則是能躲多就躲多遠，最後只能投靠婆婆口中「不孝順」的兒子，讓人妻氣憤說道，「如果沒有當初我跟先生堅持要買下這個房子，您現在住哪呢？」

貼文發出後不少網友感慨，「雖然公婆之前為難你，但如果能盡自己的所能，友善對待她，你是個慈悲的人會有好報的」、「很多事情都是很無奈，你們會有好報的加油」、「真是年紀越大臉皮越厚啊」、「說好了斷絕關係，所以你家是開養護中心的嗎？還是那位老太太有失憶症」、「不要懷疑，不要臉的人比正常的人多」。

(中時新聞網)