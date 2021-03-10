阿里山花季10日開鑼，各種櫻花陸續綻放，位於阿里山國家森林遊樂區受鎮宮前的阿龜櫻目前已滿開。（張亦惠攝）

阿里山國家森林遊樂區內的嘉義林管處阿里山工作站前的阿龜櫻盛開，吸引不少遊客駐足拍照。（張亦惠攝）

林務局嘉義林區管理處10日在阿里山國家森林遊樂區沼平公園舉辦阿里山花季開鑼儀式，現場遊客滿滿，嘉義林管處處長張岱表示，今年延續去年主題以「森林式生活提案」為主軸，有春夏秋冬四季的主題活動，至於最受矚目櫻王染井吉野櫻目前仍含苞待放，預計3月底才會盛開。

阿里山花季10日開鑼，由「風笛表演藝術團」以鄒族樂舞開場，嘉義林管處長張岱、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長張慶鬚、外交部雲嘉南辦事處副處長郭炳宏等人皆出席，花季至4月10日結束。

張岱表示，遊樂區內櫻花品系有31種近3000株，近年林管處找來樹醫積極為300多株近百歲的染井吉野櫻做簇葉病醫治、生育地土質改善，讓櫻花樹重新找回生命活力，今年的花況預期會比去年佳。

嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝指出，目前園區內包括阿里山工作站、受鎮宮前的阿龜櫻已盛開近尾聲，唐實櫻接力開花，緋寒櫻則開了9成，因今年天氣較冷，園區內多數櫻花皆晚一周左右開花，花季主角染井吉野櫻，預計3月底才能綻放。

嘉義林管處延續之前推出的櫻花明信片，以園區櫻花為主題，製作阿里山櫻花書籤及紙膠帶，開幕儀式現場設有臨時攤位販售，吸引不少民眾購買，未來花季期間將在旅客服務中心自動販賣機販售。

疫情影響，國旅正夯，開鑼當天即使是平日園區內的車位仍一位難求，假日訂房也早就客滿。張岱強調，遊客上山在搭接駁車或小火車一定要配合量體溫、戴口罩等防疫措施。

(中時 )