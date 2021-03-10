林務局嘉義林區管理處10日在阿里山國家森林遊樂區沼平公園舉辦阿里山花季開鑼儀式，現場遊客滿滿，嘉義林管處處長張岱表示，今年延續去年主題以「森林式生活提案」為主軸，有春夏秋冬四季的主題活動，至於最受矚目櫻王染井吉野櫻目前仍含苞待放，預計3月底才會盛開。
阿里山花季10日開鑼，由「風笛表演藝術團」以鄒族樂舞開場，嘉義林管處長張岱、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長張慶鬚、外交部雲嘉南辦事處副處長郭炳宏等人皆出席，花季至4月10日結束。
張岱表示，遊樂區內櫻花品系有31種近3000株，近年林管處找來樹醫積極為300多株近百歲的染井吉野櫻做簇葉病醫治、生育地土質改善，讓櫻花樹重新找回生命活力，今年的花況預期會比去年佳。
嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝指出，目前園區內包括阿里山工作站、受鎮宮前的阿龜櫻已盛開近尾聲，唐實櫻接力開花，緋寒櫻則開了9成，因今年天氣較冷，園區內多數櫻花皆晚一周左右開花，花季主角染井吉野櫻，預計3月底才能綻放。
嘉義林管處延續之前推出的櫻花明信片，以園區櫻花為主題，製作阿里山櫻花書籤及紙膠帶，開幕儀式現場設有臨時攤位販售，吸引不少民眾購買，未來花季期間將在旅客服務中心自動販賣機販售。
疫情影響，國旅正夯，開鑼當天即使是平日園區內的車位仍一位難求，假日訂房也早就客滿。張岱強調，遊客上山在搭接駁車或小火車一定要配合量體溫、戴口罩等防疫措施。
(中時 )
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