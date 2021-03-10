來到春季，許多人已經開始尋找春夏適用的底妝，NARS推出全新顛覆性底妝「極霧柔光粉底露」，如果喜愛遮瑕、持久、輕薄、粉霧感底妝的人，一定不能錯過本次的新品。

「極霧柔光粉底露」質地呈現露狀，添加抗氧雙平衡保濕精萃植萃保養成分，打造最輕薄的露狀粉底質地，輕盈貼妝不厚重，而且成分有效抗汗抗油，一整天擁有絕美極霧光。如果是膚色不均、毛孔人更不用擔心，獨家瞬效吸油奈米球體、零油遮瑕微分子可以有效吸附油脂，打造細緻妝感，一抹撫平毛孔瑕疵，底妝輕薄、持久、透光。

「極霧柔光粉底露」的妝感輕薄、細緻、透光。（邱映慈攝）

粉底推開時會很快與肌膚貼合，而且乾燥速度很快，甚至不用使用蜜粉也能很快感覺底妝變得霧感、乾爽，完全沒有任何黏膩感。彩妝師建議局部點上粉底後立刻快速推開，就能打造出彷彿套了濾鏡般的霧感美肌。

歡慶「極霧柔光粉底露」上市，線上旗艦店也推出優惠活動，3/15～3/31期間，消費滿NT2,800，含極霧柔光粉底露，就能獲得極霧態度托特包，另外還推出「完美極霧柔光組」、「極霧柔光持妝組」兩個優惠組合，想要體驗新品的鐵粉一定要趁這次一口氣入手其他底妝好物。目前這款粉底液只在網路旗艦店買得到，千萬不要跑到實體專櫃，以免撲空！

3/15～3/31期間，消費滿NT2,800，含極霧柔光粉底露，就能獲得極霧態度托特包。（邱映慈攝）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看NARS推出粉底新品極霧柔光粉底露，輕薄、持久、透光！

★獎品內容 ｜ NARS極霧柔光粉底露*1

★公佈時間 ｜ 2021/3/18

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

★務必切實分享，得獎後需提供「開獎前分享截圖」，無法提供者取消得獎資格，因此建議在開獎後小編檢查截圖之前勿將貼文刪除，以免影響自身權益；若截圖無法證明是在開獎前分享、或是分享並截圖後把貼文刪除而導致開獎後無法提供「開獎前分享截圖」者，皆取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

(中時新聞網)