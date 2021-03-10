38歲日本寫真女星熊田曜子擁有G級傲人上圍，有「史上最強美乳」稱號，雖已是3個孩子的媽，但身材依舊保持火辣，日前她卻在社群網站透露因為餵了多年的母奶，讓她引以為傲的G奶縮水，現在很討厭自己的胸部。

熊田曜子2012年和圈外人丈夫奉女成婚，同年生下大女兒，2015年、2018年分別再生老二、老三，她表示每個孩子都用了2年餵母乳，戒奶後胸圍已經縮小到令人驚訝的程度，「20多歲時令我自豪的胸部，形狀與彈性已完全不同」，更稱討厭自己現在的胸部。

對此煩惱，熊田曜子透露她接受某人的胸肌鍛煉，第一次不到一個月，她已經感覺到身體變化，而她也開始拍片示範做豐胸運動，想分享給產後有同樣煩惱的媽媽們。而熊田曜子隨文還附上一張於2020年底拍的照片，可看岀她的胸形依舊好看，完全不像她所形容的縮水變形，看來努力運動很有成效。

熊田曜子1月底曾公開自己的體重，165公分的她，只有46.5公斤，體脂肪更只有9.6%，好身材讓許多人稱羨不已，而她之前就曾透露因為自己喜歡吃甜食，又是容易發胖的體質，因此她會節制口腹之慾，更表示因為聽說過量運動，胸部會變小，所以她主要是做抬腿運動。

(中時新聞網)