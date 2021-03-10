泰山（1218）10日公布2月合併營收6.29億元，年增24.43％；累計前二月合併營收14.75億元，年增18.69％。泰山表示，主要是大宗原物料產品因價格提升，使得營收動能得以維持強勁成長，另外，消費食品表現也呈「淡季不淡」。

泰山表示，延續去年下半年後國際大宗原物料行情不斷走高之影響，今年1～2月份相關大宗原物料產品因價格提升，使得營收動能得以維持強勁成長；另外，在消費食品方面，泰山旗下品牌也穩定成長。

其中，泰山指出，穩居國內氣泡水市占率第一名的「Cheers氣泡水」，推出迄今人氣都很旺，加上「茶攤一條街」冷藏茶飲也受好評，整體表現呈現淡季不淡之勢。

此外，在大陸事業方面，泰山表示，漳州廠因去年受疫情影響以致基期較低，今年在策略調整得宜及促銷活動執行到位下，已帶動業績逐步增溫，整體營收表現延續年初走勢持續攀升。

(工商 )