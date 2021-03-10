櫃買中心10日表示，通用矽酮公司（4730）興櫃股票自3月11日起暫停交易。

興櫃公司通用矽酮因有重大事項待公布，櫃買中心公告通用公司普通股股票自110年3月11日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

(工商 )