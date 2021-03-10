通用矽酮公司 3/11暫停交易 18:392021/03/10 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心10日表示，通用矽酮公司（4730）興櫃股票自3月11日起暫停交易。 興櫃公司通用矽酮因有重大事項待公布，櫃買中心公告通用公司普通股股票自110年3月11日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 今日股市備忘錄 《生醫股》健身熱潮 岱宇2月營收秀肌肉 (工商 ) #通用矽 #暫停交易 #櫃買中心 #興櫃股票 #興櫃公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗施打＋旅遊泡泡－餐飲四雄 中華徵信所叫好 04:102021/03/10 財經要聞 《興櫃股》展碁擬配息2元 11日起競拍、底價22.32元 10:522021/03/10 財經 《興櫃股》明躍2月營收續寫同期高 前2月增2倍 17:402021/03/10 財經 《集中市場》外資連5賣 提款台股千億元 15:242021/03/10 財經 鶯歌第一公墓增建納骨塔 補助遷葬 04:102021/03/10 地方新聞 《興櫃股》法德藥出貨穩定 2月營收年增146％ 17:402021/03/10 財經 國際客戶拉貨強勁 岱宇、力山2月營收 同期新高 04:102021/03/10 證券．權證 連訊通信10日申請登錄興櫃股票 17:222021/03/10 財經 《其他電子》歐出貨增＋美遞延認列 橙的2月營收年增26.59％ 16:322021/03/10 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:002021/03/10 財經 勞動基金炒股案首開庭 復華研究員辯「報復性消費」看好遠百 17:432021/03/10 社會 財經熱門新聞 陸挖台灣半導體人不罕見 晶圓巨頭砸重金留人爆下場 - 財經 才跟台積電下單5奈米 大客戶挖走台灣200名半導體人才 - 財經 接棒領漲 金控五強市值飆 - 財經要聞 - 工商時報 囤房稅 第四戶起課稅2～4％ - 財經要聞 - 工商時報 快了！台股絕地大反攻關鍵日 2張圖爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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