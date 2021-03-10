草屯鎮農會理監事選舉甫結束，依行程11日將召開新任理監事會，選舉理事長、常務監事，並在近期遴聘總幹事。現任總幹事蕭忠郁是今年唯一候聘者，9日確突然退休，因而謠言四起，據傳理事會另有屬意人選；對此蕭忠郁表示，自己符合退休的年紀和年資，覺得時間到了，只是正常申請退休。

草屯農會新任理監事會11日將開會，預料林昆熠和林宗輝應可順利出任理事長和常務監事，接著展開總幹事聘任，唯一候聘的是現任總幹事蕭忠郁，他亦被農委會評定為績優總幹事，豈料蕭忠郁卻在9日提出退休申請，且快速由人評會通過，將送新的理事會審核。

由於在會員代表和理監事選舉前，地方出現謠言總幹事會換人，有傳聞要給特定人選，也有傳聞說給蕭忠郁做2年，再給另外人選。蕭忠郁近日的閃退，外傳是「被退休」；蕭忠郁則引用電影《阿甘正傳》的經典名句，人生就像一盒巧克力，你永遠不知道會吃到什麼口味，來傳達目前的心態和想法。

蕭忠郁說，他在草屯鎮農會工作31年，擔任總幹事8年，不論年齡和年資都符合退休條件，有百年農會但沒有永遠的總幹事，離開是必然的，8年前選擇擔任總幹事是成長和挑戰，8年後的退休是轉身放下。

(中時 )