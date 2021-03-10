高雄市長陳其邁自去年8月市長補選後上任至今半年多，市民感受如何？據媒體公布最新民調結果顯示，有68.3%的市民對陳其邁的施政感到滿意，僅21.4%市民不滿意，且支持的族群中以18-39歲的高雄市民對陳其邁支持度最高，平均達到8成。對此，陳其邁表示，民調只是參考，該如何更接地氣、服務更多市民才是重點。

據《上報》今(10日)公布高雄市長最新民調，民調詢問高雄市民，「陳其邁上任半年後，市民對於高雄市未來發展是否有信心？」，結果顯示有70.6%的人深具信心(非常有信心29.7%、還算有信心40.9%)」，24.7%沒有信心(17.3%不太有信心、7.4%完全沒信心)，另外有4.8%的民眾「不知道/沒意見」。

此外，對於「陳其邁近半年施政表現，滿不滿意？」，結果顯示，有68.3%的市民對陳其邁的施政感到滿意(非常滿意24.3%、還算滿意44%)，不滿意度有21.7%(14.4%不太滿意、非常不滿意7%)，有10.2%民眾「不知道/沒意見」。

值得注意的是，在18-29歲的年輕族群支持者中，有高達81.1%的人表示滿意，30-39歲青年支持者中，滿意度也高達79.3%。

陳其邁10日對此回應，民調只是參考，該如何更接地氣、服務更多市民才是重點。陳其邁也表示未來面對議會，會以謙卑態度與議會溝通，在整個施政推動上，會加快腳步跟時間賽跑，努力落實施政，也勉勵局處首長，過程中要虛心接受各方意見，必須更貼心服務市民，也希望市民更多的指教。

(中時新聞網)