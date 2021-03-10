擁有高度美味評價的宏裕行花枝蝦排，傳出有民眾在花枝排當中吃到了一條5公分長的塑膠條，高市衛生局發動稽查，確認該「塑膠條是包裝干貝原料的標籤紙，並混在花枝餅內」所致，衛生局說若是造成消費者食用之後危害身體，可以依照食安法來裁罰6萬元以上，2億元以下的罰鍰。(衛生局提供／劉宥廷高雄傳真)

好市多人氣商品宏裕行花枝蝦排日前遭民眾爆料，在蝦排中吃到長達5公分的塑膠條，投訴媒體後引發軒然大波，高雄市衛生局介入調查，生產商宏裕行今天(10日)下午4點半時，也發表聲明，承認疏失，即刻起將架上9473包全數下架。

《蘋果新聞網》報導，一名薛姓女子日前至好市多購買宏裕行花枝蝦排，買回家料理後，孩子竟在內餡吃到了長達5公分的塑膠條，上面還有明顯的「120」三個數字，痛批廠商品管不良。此事也驚動高雄市衛生局調查，若查證屬實，證明恐對人體造成危害，可以依照食安法來裁罰6萬元以上，2億元以下的罰鍰。

宏裕行聲明。(圖／宏裕行官網)

宏裕行今午也在官網發表聲明啟事，承認為生產線人員疏失，沒有依照流程將標籤去除，導致產品中混入異物。宏裕行表示，對於當事人深感抱歉，承諾會負起責任，也已於第一時間主動通報高雄市衛生局，並將該批次一共9473包全數預防性下架，並將加強品管與教育人員訓練。

該批產品為該賣場客製化生產，數量總計9473包，公司已聯繫賣場進行各縣市分店之自主性下架回收，目前賣場已無該項產品販售並接受賣場會員之退貨服務，同時現在宏裕行生產工廠也已經針對後續產品回收處理措施。

衛生局也有抽驗同批在生產日期為2021年1月6日的花枝蝦排產品來檢驗，告知若是消費者食用後造成危害身體健康的情況，涉嫌違反食品安全衛生管理法第15條，同時也會依照44條規定裁罰6萬到2億元的罰鍰。

(中時新聞網)