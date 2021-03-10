說話是一門藝術，但忠言總是逆耳，搜狐網命理專欄就點名，處女、天蠍及獅子座是說話最一針見血的3大星座 ，如果他們對你說話越狠，代表越是在乎你。

▍處女座

處女座的毒舌是一種天生的能力，不過不少處女座出門在外都會有所控制，盡量別讓自己太討人厭，但是在熟悉的人面前處女座絕對不裝，所以常常說話一針見血的刺人。雖然處女座有時候說話很討打，但他們沒什麼壞心眼，意外的單純耿直，如果你真的有什麼問題，他們會一邊責備你，一邊替你著急，是最幫你想辦法解決的人，而人總是愛聽好話，所以導致處女座經常被誤會，其實出最多力的反而是他們。

▍天蠍座

天蠍的性格非常彆扭，而且很不「誠實」，例如：他想你或擔心你，自己覺得不安，這些情緒明明都是出自於在乎，但是卻總是以嚴厲的方式責備或質問。天蠍對於不熟悉不關心的人，壓根不會說狠話，因為他們估計都不說話，天蠍座的熱情只會給少數在乎的幾個人。有時候說反話是情趣，但天蠍卻經常在氣頭上說狠話，反而會火上澆油。

▍獅子座

獅子座的個性很耿直、自我，佔有慾也很強，所以只要有不開心，就會而發洩在最親近的人身上，加上獅子很愛面子，所以在不熟悉的人面前會裝客氣、裝大方，能夠讓他們做自己，儘管會暴露出自己不少的缺點，但那個人也一定是獅子真心在意和信任的人。

(中時新聞網)