日前網紅「理科太太」募資千萬，賣起名為「「太空人維他命」的保健食品，讓外界對於保養品的成效以及用法再掀議論。家庭醫學專科鄭鈞云醫師指出，若如產品標示所指稱，太空人維他命膠囊所含的12種成分，算是一般保健品的成分，一般人若能掌握均衡飲食，大多從日常食物中攝取。鄭鈞云醫師特別提醒，若是發現身體異常，想要補充營養素調整狀態，最好先諮詢醫師，以免補過頭或是補錯營養素。

《健康療天室》第17集 這顆太空人膠囊有這麼神？一週募資破三千萬的維他命，地球人能吃嗎？

●常見8種保健品 你吃對了嗎？

鄭醫師指出，以國人耳熟能詳的益生菌來說，其菌種相當多樣，每種菌株也有不同功效，有的緩解過敏，有的調整腸胃環境。鄭鈞云特別提醒，如果想要讓某種調整效果更好，就不要同時吃進不同菌種，以免益生菌在腸內互相影響，反而減低作用力，無法成為優勢菌種，民眾當然感覺效果不好，其實不是營養素本身的問題，而是吃的方法錯了。

8種常見保健食品，各有不同的補充方式。(圖/健康療天室提供)

至於各種營養素該如何聰明攝取，鄭鈞云醫師一一解說，有些營養素吃過量還可能中毒。完整內容都在《健康療天室》第17集：這顆太空人膠囊有這麼神？一週募資破三千萬的維他命，地球人能吃嗎？

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(中時新聞網)