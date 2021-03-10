陽明（2609）10日公告2月營收持續創新高，達208.29億元，年增120.31％，月增1.87％。陽明大股東台驊投控（2636）與台航（2617）看好陽明今年獲利，擁有兩萬多張陽明股票的台驊董事長顏益財表示本季內不會出售陽明股票，台航擁有擁有4.19萬張，該公司董事長劉文慶則表示第三季以前不會賣出陽明股票。

顏益財指出，2月只有28天，陽明因為結航因素，2月有結1月開出的航班收入，因此營收高於1月，他對今年貨櫃船運市場很有信心，主要是因為市場需求顯大於供給，今年艙位供給估計增加3.4％，需求估計增長5-5.5％，其中美國因進口商庫存太低，估成長8％，歐洲景氣較差估成長4.4％，亞洲地區估增一成以上，市場需求會從居家用品轉到民生用品。

顏益財認為，今年上半年貨櫃船公司股價肯定有一波高峰，第一季財報非常值得期待，第二季美國線相當看好，加上美國線5月新長約運價高漲，即使歐洲與東南亞線運價下修，也不會差第一季太多。

經營海空運承攬業的台驊，過去透過參加陽明私募、增資，擁有陽明股票兩萬多張，其中私募一萬張每股成本價10.48元，明年第二季才能出售，增資部分每股成本價12元，在交易市場買的，最低有買到7元出頭的。

台航持有的陽明股票平均成本價13.3元，其中私募的1.9萬張明年第二季才能出售。

(工商 )