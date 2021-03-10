全球金融市場在許多股市頻創新高後，目前屬於高檔震盪區間，大漲大跌司空見慣，近期受美國十年期公債殖利率上揚影響，市場擔心美國聯準會(Fed)改變貨幣政策方向而引起震盪，在高波動環境下，更加凸顯定期定額紀律投資的重要性，今年來國人定期定額總人數及扣款金額亦呈現成長態勢。

投信投顧公會最新統計資料顯示，投信發行基金定期定額概況中，人數已來到54.76萬人，金額也達到54.23億元，雙雙創下近五年新高。以人數來看，國內股票基金219,956人最多，以金額來看則是海外基金的25.15億元最多。

投信法人表示，基金定期定額任何時點都能進場，較適合不會找市場買賣點、難克服追高殺低人性弱點的投資人，是一個不錯的投資方式。

理財專家表示，為了讓定期定額投資更為彈性便利，陸續也有投信業者、基金平台、銀行推出定期定額「日日扣」服務，主打天天都可以是扣款日，進一步觀察各家業者的日日扣功能，群益投信的「群益日日扣停利加碼攻略」，不僅具日日扣款設計，還具備逢高停利、逢低加碼、停利轉申購功能，扣款來源除了銀行帳戶外，也可選擇自貨幣市場基金扣款，在機制設計和使用便利性上都更加聰明、更合乎人性。

群益投信投資長李宏正強調，定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，同時也是對普羅大眾而言最為簡單方便的投資方式。資產配置是投資獲利關鍵，占成功要素的91％，因配置的意義不在於獲利的爆發性，而是資產的持續性增值，定期定額投資只要懂得選對市場，針對有波動且長期趨勢向上的市場，堅持停利不停扣，長期累積效果驚人。

儘管美債殖利率飆升，影響全球金融市場表現，後續發展仍需觀察，不過整體而言，在當前全球經濟並未進入衰退，且各主要國家採行貨幣寬鬆或財政政策以刺激經濟發展下，仍相對有利於風險性資產走高，因此成維持股票部位偏多看法，成熟股市中相對看好美國，其餘如台灣、大陸、印度等新興亞股等亦可留意，投資人不妨透過定期定額布局相關基金。

(工商 )