美國10年期公債殖利率持續飆高，殖利率上彈通常對債券價格造成衝擊。投信法人分析，高收益債相對其他債券種類具有高殖利率、高利差及較短存續期間特性，因此較不受公債殖利率上彈風險影響，甚至在公債殖利率上升幅度較高的月份平均表現較佳，並且長線看好。

凱基投信建議，美國公債殖利率彈升不必擔憂，公債殖利率上升反映經濟復甦樂觀預期，復甦前提不變下，寬鬆環境仍有利高收益債長期表現。

觀察過去20年來，美國10年期公債殖利率不同變動幅度下，彭博巴克萊全球高收益債指數平均月報酬率可以發現，當月公債殖利率上升超過30個基本點時，高收益債平均月報酬率達1.8％，比殖利率下降或小幅彈升（上升0～30基本點）期間月報酬率都較佳，顯示高收益債對於公債殖利率上揚抵禦能力強，還能呈現較高的正報酬。

凱基全球ESG永續高收益債券基金經理人劉書銘表示，經濟復甦、油價回穩，未來企業獲利可望持續回溫，發行高收益債的企業所面對的營運衝擊已大幅降低。

此外，依各研究機構分析，隨經濟活動自疫情高峰期間逐漸回復，高收益債主要發行市場的美國高收益債違約率預估值逐步下修，新興市場高收益債亦見改善。

劉書銘表示，預估目前美國聯準會(Fed)至少將延續低利政策至2023年，低利率環境將持續一段時間，並預估未來經濟將呈緩慢復甦；根據過往經驗，為對高收益債有利的環境。

劉書銘指出，2021年前五周，美元ESG高收益債券發行量已超過2020年全年發行量的總額，ESG趨勢儼然成為主流。

劉書銘建議，投資高收益債券時，應納入ESG永續投資策略，ESG研究降低發生違約風險機率，透過這層挑選債券的機制，加強檢視債券發行機構的財務狀況與信用評等，降低投資風險。

(工商 )