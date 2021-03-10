臺灣產物2月稅前盈餘2.23億元 18:492021/03/10 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣產物（2832）自行結算110年2月單月營收淨額為新台幣5.99億元，稅前盈餘為2.23億元，每股稅前盈餘約0.62元。累計1至2月營收淨額為11.09億元，稅前虧損為1.76億元。 不過，台灣產險前二月虧損主要是為「防疫保單」依「保險業各種準備金提存辦法」提列準備金而導致虧損，此一「虧損」將隨著時間的經過將回沖，臺產元月份稅前虧損為3.99億元，而2月份底時虧損金額已縮小，前二月只虧1.76億元。 《金融股》開發金前2月稅後獲利49.89億元 每股盈餘0.34元 榮成前二月稅前淨利4.66億 (工商 ) #虧損 #臺灣產物 #稅前盈餘 #額為 #稅前虧損 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》新台幣重見「28」 外資搶進壽險股 10:522021/03/10 財經 王品2020EPS4.61元擬配息4.3元 2月營收17億元創同期新高 16:412021/03/10 財經 《造紙股》榮成2月營運持穩高檔 前2月營收攀峰 08:022021/03/10 財經 《興櫃股》明躍2月營收續寫同期高 前2月增2倍 17:402021/03/10 財經 權證星光大道－中國信託證券 聯發科 攻5G晶片市占 04:102021/03/10 證券．權證 和碩2月營收537.79億元 月減、年減都達34％ 16:402021/03/10 財經 囤房稅 第四戶起課稅2～4％ 04:102021/03/10 財經要聞 車市旺 和潤裕融業績告捷 04:102021/03/10 證券．權證 《通信網路》遠傳前2月每股賺0.36元 達Q1財測73％ 17:402021/03/10 財經 大摩：3月底前美國經濟成長恢復疫前水平 14:242021/03/10 財經 《鋼鐵股》沛波前2月營收年增17.24％ 今年續樂觀 08:022021/03/10 財經 財經熱門新聞 陸挖台灣半導體人不罕見 晶圓巨頭砸重金留人爆下場 - 財經 才跟台積電下單5奈米 大客戶挖走台灣200名半導體人才 - 財經 接棒領漲 金控五強市值飆 - 財經要聞 - 工商時報 囤房稅 第四戶起課稅2～4％ - 財經要聞 - 工商時報 快了！台股絕地大反攻關鍵日 2張圖爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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