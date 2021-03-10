臺灣產物（2832）自行結算110年2月單月營收淨額為新台幣5.99億元，稅前盈餘為2.23億元，每股稅前盈餘約0.62元。累計1至2月營收淨額為11.09億元，稅前虧損為1.76億元。

不過，台灣產險前二月虧損主要是為「防疫保單」依「保險業各種準備金提存辦法」提列準備金而導致虧損，此一「虧損」將隨著時間的經過將回沖，臺產元月份稅前虧損為3.99億元，而2月份底時虧損金額已縮小，前二月只虧1.76億元。

(工商 )