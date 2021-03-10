擁有高度美味評價的宏裕行花枝蝦排，傳出有民眾在花枝排當中吃到了一條5公分長的塑膠條，高市衛生局發動稽查，確認該「塑膠條是包裝干貝原料的標籤紙，並混在花枝餅內」所致，衛生局說若是造成消費者食用之後危害身體，可以依照食安法來裁罰6萬元以上，2億元以下的罰鍰。

衛生局一早已經接獲此事，也派同仁同步稽查宏裕行的工廠，業者也坦承有接獲這起案件，同時會對消費者了解造成是否有造成安全疑慮，並允諾會處理善後問題，現在已經初步檢討，確定塑膠條是來自「包裝干貝原料的標籤紙，並混在花枝餅內」所致，會加強產線的管控。

該批產品為該賣場客製化生產，數量總計9473包，公司已聯繫賣場進行各縣市分店之自主性下架回收，目前賣場已無該項產品販售並接受賣場會員之退貨服務，同時現在宏裕行生產工廠也已經針對後續產品回收處理措施。

衛生局也有抽驗同批在生產日期為2021年1月6日的花枝蝦排產品來檢驗，告知若是消費者食用後造成危害身體健康的情況，涉嫌違反食品安全衛生管理法第15條，同時也會依照44條規定裁罰6萬到2億元的罰鍰。

(中時 )