市民希望彰化警分局也能重新上漆。（吳敏菁攝）

彰化市公所上漆後，呈現歷史建築亮麗的古典美。（吳敏菁攝）

彰化縣生態教育中心，矗立水岸邊，純白系建築，浪漫破表。（吳敏菁攝）

位在慶安水道的彰化自然生態教育中心，純白色系，浪漫破表，網友暱稱白色海豚屋，還封為「地表最美生態中心」，成彰化打卡新地標，但去年8月才啟用，海風吹飛，不少建築牆面已經開始泛黃，出現了油漆龜裂的現象，彰縣府正研議處理方案。

彰化縣自然生態中心去年7月通過驗收，招商行動從2019年9月就啟動，流標再流標，為了不使美輪美奐建築成了蚊子館，彰化縣政府先行開放，去年8月舉辦啟用典禮，派員進駐，活化服務中心的功能，並裝置販賣機，定期換檔舉辦生態展覽活動。

不過要維護一座生態中心不容易，還不到一年光陰，純白建築牆面染黃，出現龜裂，緊接著夏天要來了，白色海豚屋可望迎來更多遊景、親水和賞浪人潮，議員賴清美希望不要讓老建築呈現「老象」，不少遊客也建議，中心可以結合更多「賣點」，把特方特產結合夏日飲品、冰淇淋等推銷出去，吸引更多人來。

此外，彰化市人本城區街容改造，除了人行道，彰化市公所也一併整體油漆了，讓人驚彥這棟老建築美得好古典，位在斜對面、屬同時代的歷史建築彰化縣警察局彰化分局對比之下，色彩黯淡，不少市民也直呼可惜，應該也一併納入重新油漆、美容補妝一下。

漫遊彰化市，欣賞多采多姿的歷史建築，是深度旅行精彩的重點，就算不深入門道，老建築煥發的光彩也很吸引人，散發彰化的歷史厚度。

彰化警察局彰化分局舊名彰化警察署，建造於1935年，在滾滾的歷史洪流中，一路走到現今，述說許多故事，還保留二樓制高點設有機槍孔，供架設機槍或狙擊槍以保護機關安全之設施，建築在彰化市街區，至今不減風采。

(中時 )