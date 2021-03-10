曹蘭（左）、鍾欣凌暢談拍片趣事。（盧禕祺攝）

曹蘭和鍾欣凌在12日將上映的國片《揭大歡喜》中飾演一見鐘情的情侶，曹蘭反串男生，為了日本黑幫的造型，還特別跑去西門町男士電棒燙，她戲外和日本老公相處超過20年，近年修成正果結婚。曹蘭說，自己不會跟老公討教如何反串男生，反而是老公「很愛演」。

曹蘭爆料：「老公比我愛演，他看到我，會用黑道下層對老大打招呼的方式，很尊敬地對我鞠躬！」她在日常生活中就進入角色裡，「拍戲那陣子，我在家裡完全進入角色中，走路腳開開，比較橫行罷道、比較流氣」，曹蘭舉例，平常早上起床會溫柔跟老公「喔嗨呦」打招呼，「那陣子就是『喔！嗯！』，很man很簡短」。至於老公對她反串的評價？她大笑：「他只問我，戲什麼時候拍完，妳什麼時候可以換髮型？」她難忘滿頭電棒燙捲髮，某次蚊子跑進去竟然飛不出來，還是老公溫柔地幫她把蚊子弄出來。

近來江宏傑、福原愛傳婚變，娛樂圈跨國婚姻備受關注，曹蘭日本老公當年和製作人王鈞引進人氣節目《百戰百勝》，很瞭解娛樂圈，曹蘭說：「他是這個行業的，他很了解我，對我工作很能體諒，我演短劇跳到別人身上、摟摟抱抱，他都知道這些是工作。我覺得很慶幸，找到一個懂我行業的人。」至於台日聯姻會否因為文化產生摩擦？「首先尊重彼此的文化，去理解適應對方，我和先生走過來二十幾年，一開始偶有摩擦，兩人處理、看待事情方式會不一樣，久了之後，大家找到平衡點，一切都會過去。」她認為兩人相處的摩擦跟國籍沒有關係，「任何兩人相處都有這個問題，也會牽扯到彼此家庭的問題。」

鍾欣凌在戲裡閃燃愛苗，表示戲外不是會一見鐘情的人，回憶跟老公初次約會的時候，老公抹髮油、穿藍襯衫和牛仔褲，「全身都是藍色的，根本就是管理員伯伯打扮，之後熟識了，就覺得他很可愛。」她在戲裡主動吻曹蘭，對此，曹蘭表示是劇本沒有的即興演出，「所以那個驚訝的表情是真的，我出道至今第一次的吻戲就被鍾欣凌奪走了！」

(中時 )