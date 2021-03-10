經濟部核准南投縣「姑姑山」礦權展延許可，當地達瑪巒部落的布農族人認為影響到居民生命財產安全，且礦商未取得部落同意，故提告請求撤銷原處分。部落委任律師謝孟羽認為，本案與「亞泥案」雷同，台北高等行政法院前年已判經濟部敗訴，可見《原住民族基本法》規定的「原民諮商同意權」，是必須被實踐的正當法律程序。

部落提告指出，礦商「清聚礦業」自1994年起在姑姑山採礦，2018年礦業權到期後，經濟部礦務局核准展延到2025年，但開採範圍屬部落傳統領域及水源地，礦商卻未實踐《原基法》賦予部落居民的「原民諮商同意權」，且採礦過程不只影響觀光及集水區，還可能造成山崩，危害居民生命財產安全。

北高行今（10日）開庭，相對人經濟部辯稱一切依法行政，參加人礦商則稱部落及族人不適格，無權提告。部落律師團駁斥，9日憲法法庭王光祿案言詞辯論時提及，部落的狩獵權是憲法及《原基法》保障的集體權，而採礦影響族人打獵、採集水資源權利，且部落範圍有經原民會認定，並非抽象籠統的概念，當然可做為本案提告的權利主體。

律師團並聲請調閱礦商的開採計畫，以及向水利署函調集集攔河堰範圍公告，法官庭末諭知候核辦，定4月21日再開庭審理。

族人幸信義庭後表示，看到八八風災小林村滅村，才會覺得採礦影響部落安全；有一次山上沖刷下來的土石堵住河川，他本想開挖土機把土石挖開，但水整個滿出來，最後女兒、房子、挖土機都被沖不見，讓他非常傷心，希望法官判部落勝訴。

謝孟羽受訪指出，本案與「亞泥案」的狀況雷同，而北高行2019年已認定亞泥未實踐《原基法》「原民諮商同意權」，判撤銷經濟部核准亞泥礦權展延許可的行政處分，由此可見，就算礦商很早就在當地開採，申請展延仍要與部落協商，取得部落同意。

(中時 )