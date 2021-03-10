台灣水果外銷大陸受阻，火鶴花因寒害外銷市場也受影響，高雄市種植火鶴花面積最大的花農林青山表示，往年他的火鶴花都銷往日本、香港、新加坡、澳大利亞等國家，今年受到寒害影響，開花不到1成，完全沒有優質的火鶴花可以外銷，損失上百萬元。

林青山在內門地區種植約7公頃的火鶴花，堪稱是高雄市種植最大面積的火鶴花農，他表示，往年他的火鶴花80％外銷日本、香港、澳門、新加坡、澳大利亞等國家，20％內銷市場，去年受到新冠肺炎疫情衝擊，海運及空運費用高漲，運輸成本提高，政府雖祭出補貼獎勵，但卻不足因應，花農外銷量減少許多。

林青山說，今年元月上旬連續低溫，造成火鶴花凍傷或花苞長一半就枯萎，至今可收成的火鶴花不到1成，且達不到外銷標準，根本沒有花可以外銷，日前也接獲中東貿易商要採購火鶴花，但因沒有花提供，無法接訂單，外銷量目前掛零。

高雄市農業局表示，高雄市為台灣火鶴花主要產區之一，經年初連續低溫，近日火鶴花顯現花苞片及新葉捲曲不張、花莖變短、老葉黃化等現象，農業局為確認災情，邀集農糧署、改良場等組成勘災小組、經現地確認火鶴花災損情形已達爭取救助門檻，即向農委會爭取高市火鶴花現金救助及低利貸款。

農業局提醒農友，即日起高雄市種植火鶴花受災損失達2成以上的農友，於3月19日前，可持相關文件向土地所在區公所申辦現金救助，農友復耕需低利貸款，可洽當地農會辦理。

(中時 )