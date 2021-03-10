電動車大廠特斯拉股價周二狂飆20%，那斯達克指數更是收漲超過460點，重新站回1萬3點之上，主要是美國財政部拍賣價值580億美元的3年期公債結果，得標利率0.355%，投標倍數增至 2.69，創2018年6月以來最高水位，激勵市場對於10年期美債拍賣預期，導致殖利率下降。不過，未來48小時內還有的10年期、30年期美債拍賣表現，更牽動金融市場表現。

美國財政部本周拍賣約1200億美元公債拍賣，包括台灣時間周三凌晨2點拍賣的580億美元3年期美債，周四拍賣380億美元10年期美債，周五拍賣240億美元的30年期美債的結果出爐。美國財政部2月25日拍賣7年期美債，衡量需求的指標投標倍數（bid-to-cover ratio）僅為2.04，創歷史新低，並遠低於此前6次拍賣的認購倍數均值2.35。

這導致市場對於美債前景產生動搖，加上通膨率陡升，10年期美債殖利率更在前幾日飆破1.6%關卡，隨著3年期美債拍賣得標利率 0.335%表現出爐，代表市場仍對美債需求相當高，這讓長天期債券殖利率全數走低。

不過，10年期、30年期美債拍賣表現仍值得市場關注，若殖利率能有明顯回落就代表成功吸引全球大型基金進場買進。由於日本財政年度結算落在4月之前，大型基金通常會在此時拋售外國資產匯回日本市場，但由於日本是美債的主要買家，任何波動對於目前脆弱的經濟前景都是傷害。

(中時新聞網)