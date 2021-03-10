南部地區雨量不足，高雄水情嚴峻，美濃吉洋、吉和、吉東及清水等里住戶有水井抽不到地下水，也無自來水可用情形，美濃區公所為緩解民眾燃眉之急，正著手進行連接簡易水管，讓居民暫時有水可用，必要時將派水車到缺水地區，提供水源讓居民使用。

美濃區長鍾炳光表示，已先跟仍抽的到地下水的居民協調互相幫忙，另高市府水利局也允諾撥款給區公所緊急採購水管，由仍有地下水的深井延管到無水可用的住家，以緩解民眾燃眉之急，若水情仍不佳，區公所將持續與自來水公司協調水車載水供應缺水地區。

鍾炳光說，吉洋等里民缺水問題一再重演，2019年底也出現相同狀況，當時美濃區公所派水車載水給民眾使用，也去自來水公司陳情協調，但水公司表示要鑿井才有水源供應，在居民反對下雙方至今一直沒有共識。

自來水公司第七區管理處表示，水公司曾有意在吉洋地區裝設自來水，因水源不足須開鑿新井，但遭居民反對延宕至今，鑿新井開拓水源需居民有共識。

自來水公司表示，非自來水供應區要有自來水可用，需先辦理自來水延管工程，而進行工程前又必須先開拓水源，吉洋等地民眾若同意開鑿新井作為水源，則預計今年底完成水源開發，隨即施作自來水延管工程，屆時可解決當地無自來水可用的窘境。

高雄市議員朱信強認為，自來水公司在美濃區開挖10多口深水井，應該提供一井讓美濃居民使用，不該挖當地井卻出現居民無水可用，對居民來說很不公平。

(中時 )