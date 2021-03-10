巴黎萊雅在歐美上市便隨即霸佔銷售第一名的超強新品，在台灣也買得到了，今年三月，台灣特別搶先首賣超強新品玻尿酸瞬效保濕水光精華，添加由研發團隊打造的「超級玻尿酸」，一抹有效直達肌膚底層，打造內爆水外發光的完美肌膚，今年春夏，保養就用這瓶「超級玻尿酸精華」來呵護肌膚，養出完美爆水發光肌。

隨著年齡增長，肌底玻尿酸會不斷減少流失，肌膚容易因為含水量降低而變得乾燥、粗糙、黯淡無光，因此補充玻尿酸絕對是保養重點。巴黎萊雅研發出的玻尿酸有大分子、微分子雙重結構，大分子玻尿酸提供肌膚表層大量水份，維持平滑發光；微分子玻尿酸讓肌膚更易吸收，有效從肌膚底層快速補水、瞬間彈潤。兩種玻尿酸分子分別滿足肌膚不同需求，為肌膚即時補水鎖水，肌膚飽滿自然散發光澤，達到內爆水、外發光的完美肌膚。

玻尿酸瞬效保濕水光精華含有兩種不同大小的玻尿酸。（圖／品牌提供）

除了超級玻尿酸的爆水發光功效外，這款「玻尿酸瞬效保濕水光精華」成分無添加香料、酒精，且經皮膚科醫師測試，敏感性肌膚也可以安心使用，質地好吸收不黏膩無負擔，不管是敏感肌、還是對害怕保養品黏膩感的男性，都能有舒適的使用感受。

玻尿酸瞬效保濕水光精華質地好吸收、不黏膩。（圖／品牌提供）

玻尿酸瞬效保濕水光精華還有一個貼心設計，採用玻璃瓶身和滴管包裝，每次按壓使用都能精準定量，使用最單純卻不平凡的超級玻尿酸，敏弱肌也能安心養出爆水發光肌，補充肌膚流失的玻尿酸，回歸飽滿彈潤的年輕肌膚。

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2021/3/18

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)