前美國總統川普在2016年贏得總統大選後，12月2日接受蔡英文總統的祝賀電話，引發軒然大波。近期有記者在著作中透露，當時促成雙方通話的關鍵，其實是長期友台的前美國國防部印太助理部長薛瑞福。

美國《野獸日報》（The Daily Beast）引述記者羅金的新書《天堂下的混亂》（Chaos Under Heaven），稱當時擔任華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）主席的薛瑞福，對他在國務院政府交接團隊中的朋友，提出讓川普和蔡總統通話的建議。由於政府交接期間較為混亂，加上川普和當時即將擔任白宮首席策士的巴農，都認為激怒北京「是一件好事」，最後讓這段歷史性通話化為現實。

羅金表示，該電話引發的後果超乎川普意料，因為川普將美國和中國大陸視為兩家敵對的大企業，而基於其商業經驗，他認為最好能和其他企業的執行長保持良好私人關係。因此在女婿庫許納的推動下，川普2017年2月9日在與大陸國家主席習近平的通話中，承諾不會再有同樣的狀況發生，變相承認與蔡總統的通話是個錯誤。

從那兩通電話之後，川普對台灣的態度便不甚積極，即使當時的美國政府中有大量友台人士，但在川普任期的前3年內，美國都盡量避免對台灣表達公開支持。例如美國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚2018年訪台時，川普就曾抓狂大罵：「為何沒人告訴我這件事？把他給我弄出來！」

薛瑞福於川普執政前期擔任美國防部印太助理部長，2019年12月辭去職務後，又返回他和美國戰略學者石明凱共同創建的「2049計畫研究所」，目前擔任該智庫的主席。

(中時新聞網)