華南銀行響應政府新南向政策，擴張海外版圖再傳捷報，泰國曼谷代表人辦事處於3月10日揭牌開幕。

因為疫情的影響，所以由華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬、華南金控副董事長林明成以及華南銀行副董事長林知延共同邀請財政部部長蘇建榮、僑委會委員長童振源以及泰國駐台貿易經濟辦事處相關代表出席，跨海透過視訊連線方式，與我國駐泰國代表李應元及華南銀行駐曼谷首席代表趙元碩共同參與曼谷辦事處開幕典禮。

這是華銀繼馬尼拉分行之後，再次將服務據點延伸至新南向的泰國，在地即時掌握泰國經濟成長潛力與商機，更是華銀力挺政府新南向政策的具體行動。

華銀自1919年成立迄今已逾百年，在銀行成立初期，曾經在新南向地區的海防、西貢、仰光、新加坡及三寶瓏等地設有據點，與東南亞市場有著深遠的歷史淵源與密切的地緣關係。

由於泰國天然資源豐富，地理位置優越，為中南半島最重要的物流中心及交通樞紐，加上泰國積極發展經濟，為RCEP(區域全面經濟夥伴關係)成員之一，未來在商業及經濟發展上具有相當的成長空間。

截至目前，在泰國台商已逾2,000家，近年在新南向政策及中美貿易戰影響下，台商已興起一波赴泰國投資布局的熱潮，華銀期盼協助台商一起開發泰國市場，共同參與泰國的經濟成長，發掘新的契機。

近年來，華銀憑藉著紮實的法遵文化與風險管理為基礎，除了持續強化主要的獲利引擎企業金融等相關服務，更積極深耕新南向地區等海外市場，並持續拓展海外版圖，整體營運及獲利表現穩健成長。

華銀目前已經在海外設立了12家分行、1家支行，其中新南向地區就有胡志明市、新加坡、雪梨以及馬尼拉等4家分行，及原有的河內與仰光兩處辦事處，再加上3月10日開幕的曼谷代表人辦事處，在新南向地區就設立了3家辦事處。

未來華銀將持續布建更完整的海外金融服務網，以滿足客戶各項跨境金融服務需求，成為台商朋友最佳的夥伴，朝向成為亞太地區優質銀行的願景邁進。

(工商 )