受新冠疫情衝擊，去年底台灣有多家飯店業者熄燈關閉時，位於新北市八里區的「八里福朋喜來登酒店」卻正在如火如荼興建中，並於10日吉時舉行新建工程上樑典禮。

八里福朋喜來登酒店由左岸會館開發所投資興建，亦為桃園喜來登酒店、桃禧航空城酒店董事長李三連所投資，基地面積為5606.5平方公尺，為地上15層、地下3層樓的建築，地下3層作為停車空間，1F為接待大廳、全日餐廳兼酒吧、咖啡廳、商店，2-4F為多功能宴會廳、會議室，中餐廳、游泳池、三溫暖、健身房、兒童遊戲室，5F-15F則為客房，屋頂層為綠化兼眺望空間平台。

基地坐落位置面對淡水河、擁抱關渡平原、遠眺台北港、背靠觀音山的地理環境特色，呼應基地地勢南高北低，靠山面海的地形特色，建築物配置以L型，南高北低，低樓層以大面帷幕玻璃方式，強化與自然環境的呼應。更特別的是不同於一般水岸建築設計手法，每客房間皆有寬大陽台 或大片落地窗，再加上配置有溫泉，用以營造出休閒度假氛圍。

該飯店規劃241個房間，餐飲、休閒等設施一應俱全，預計將在2022年底完工，2023年對外營業，屆時不僅會是八里當地指標性建築，也將為當地提供上百個工作就業機會，帶動新北市八里左岸觀光產業發展，活絡地方經濟。

(工商 )