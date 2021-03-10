第一銀行長期投入社會公益，捐贈10臺「零接觸智慧防疫自助機」予臺北榮民總醫院桃園分院及國軍桃園總醫院，以實際行動協助院方執行防疫工作，善盡企業社會責任。3月10日舉行捐贈儀式，由桃園市市長鄭文燦頒贈感謝狀予第一銀行董事長邱月琴；臺北榮民總醫院桃園分院院長盧星華及國軍桃園總醫院院長林致穎也出席，肯定第一銀行力挺桃園防疫之付出及用心。

邱月琴表示，桃園是國門所在也是最前線，這次受贈的臺北榮民總醫院桃園分院跟國軍桃園總醫院，不但有完善的醫療設備跟專業團隊，也是桃園轄內急救責任醫院，在當地防疫上扮演非常重要、非常關鍵的角色；防疫工作是一項重要的長期任務，希望透過第一銀行提供的設備，協助醫院完成第一線的門禁管制，避免接觸風險，保障醫護人員的安全，也代表第一銀行積極回饋社會、落實在地關懷的企業精神。

邱月琴說，要獻上最誠摯的敬意與感謝，自新冠肺炎疫情爆發以來，中央及地方政府合作防疫，由中央統籌指揮、地方配合執行，採取精準防疫步調，在中央政府的帶領之下，臺灣防疫成績受世界肯定；而桃園總是站在防疫第一線並扛起重擔，即使日前發生部立桃園醫院事件，仍在桃園市市長鄭文燦所帶領的市府團隊、醫護人員及全民共同努力下，一起挺過危機，守住臺灣第一線。

邱月琴指出，第一銀行在桃園地區有13家分行，長期陪伴在地中小企業成長茁壯，其中，桃園分行、中壢分行成立至今都超過百年，第一銀行會繼續深耕在地、回饋在地。

第一銀行ESG（環境、社會、治理）表現深受國內外高度肯定，對於落實企業社會責任更是不遺餘力，已連續十年前往花蓮、澎湖等偏鄉離島舉辦義診，提供診療服務及生活物資，嘉惠數千位弱勢居民；2020年捐贈紅外線熱像測溫儀、熱顯測溫偵測器及防護衣等防疫物資予花蓮門諾醫院。並提供巡迴巴士予臺大癌醫中心醫院，協助民眾搭乘接駁車就醫更加便利。未來秉持「就在你左右」經營理念的第一銀行將持續投入企業資源，為社會弱勢貢獻心力，傳遞正能量和溫暖。

(工商 )