華南金控（2880）於10日召開法人說明會，公布2020年營運績效，受新冠肺炎疫情及子公司華南永昌證券權證業務損失影響，自結稅後淨利86.62億元，較前一年度下滑45.7％，每股稅後盈餘（EPS)0.67元，股東權益報酬率（ROE）4.58％、資產報酬率（ROA）0.30％。華南金總資產與淨值皆穩健成長，至2020年底，總資產突破3兆元，達3.10兆元，較2019年底成長13.5％。

集團獲利主要來源子公司華南銀行2020年度自結稅後淨利124.63億元，年減17.8％，主要係金融商品操作難度增加，加上台美利差縮減，不利USDTWD SWAP操作，使投資收益年減18.47億元；利息淨收益在市場資金寬鬆、同業競爭與存放利差縮減下，年減8.05億元；財富管理業務受宣告利率持續下降與責任準備金利率調降等因素影響，保險銷售動能削減，保險手收下滑三成，全行整體手續費淨收益年減3.68億元。綜合上述因素，致整體淨收益376.57億元，年減7.5％，每股稅後盈餘（EPS）1.45元，股東權益報酬率（ROE）6.24％、資產報酬率（ROA）0.44％。

在放款業務方面，華南銀行響應政府辦理紓困振興貸款，金援客戶力抗新冠肺炎疫情衝擊，企、個金放款動能持續穩健成長，企金放款增加371億元（YoY+4.7％）、個金放款增加888億元（YoY+14.1％），其中尤以房屋貸款及中小企業放款表現最為亮眼，年增量各達582億元、569億元，成長幅度皆約11％，推升總放款餘額持續上探1.80兆元，增幅6.8％，核心業務成長動能強勁。

中小企業放款餘額位居同業第四名，危老業務排名泛公股銀行首位，房貸餘額重返前五大，且聯貸業務大躍進，國內市占率攀升至7.4％，排名第四名，創歷史最佳成績。此外，資產品質仍維持良好表現，2020年12月逾放比率為0.15％，備抵呆帳覆蓋率794.77％，皆優於同業平均表現。

在手續費收入方面，強勁的放款成長動能帶動放款手續費收入年增25.0％，占比提升至14％；財富管理手續費收入雖因保險手收總額年減三成，惟基金總手收受惠投資市場熱絡而年增8.3％，創5年來新高，且財產信託業務手收大幅成長逾八成，使財管管理手收占比仍維持在65％，故整體手續費收入減幅縮小至7.4％。基金保管及財產信託業務在銀行全體同仁全力衝刺下，成長表現可圈可點，第3季基金保管規模達5,866億元，排名業界第二，保險手收維持泛公股行庫第一名。

子公司華南永昌證券2020年受權證業務損失影響，自結稅後淨損36.32億元，若排除權證業務一次性損失46.19億元，自結稅後淨利為9.87億元，可較2019年度微幅成長6.0％。華南永昌證券在權證業務發生鉅額損失當下已立即進行一系列內控、風控及作業規範改善措施，強化公司內控內稽及法令遵循機制，以避免類似情形再次發生，並且全面改組董事會以提升董事獨立性、多元性及專業性，同時進行財務改善、資本增強計劃，以提高資本使用效率、維持業務競爭力。證券經紀業務方面受惠股市熱絡而呈大幅成長，經紀手收及業績量年成長近六成，承銷業務手收亦成長1.5倍，經紀現貨市占率為3.19％。

子公司華南產險2020年自結稅後淨利4.82億元，年減26％，主要係因第四季商業險個案重大賠案損失，以及國內新冠肺炎疫情趨緩、自駕旅遊增加，使賠案相較往年多，致保險本業收益年減1.97億元。此外，投資收益受市場急速變化影響減少約972萬元。華南產險簽單保費總收入101億元，增幅11.6％，車險、傷害及健康險成績佳，成長幅度皆優於市場平均，簽單保費收入市占率5.40％，同業間排名第七名。

展望2021年，全球經濟復甦力道仍將受到疫情後續發展干擾，不確定因素仍然存在，惟在各國擴大貨幣寬鬆及財政擴張政策支撐下，可望有助於提振實質需求與全球經濟回升，仍需端視疫苗施打進度及有效性、美國新政府財政刺激方案成效與國際貿易關係、地緣政治情勢等對全球經濟之影響，2021年的金融環境仍存在許多變數、競爭與新的挑戰。

華南金融集團將因應國內外政經情勢變化及疫情後績發展，積極配合政府政策，審慎評估風險，將採多元化收益來源策略，穩住利差與資產品質，強化手續費及金融商品交易投資收益，並以提升證券及產險子公司獲利占比達10％以上為目標，以均衡集團獲利貢獻。在拓展業務、發展數位金融同時持續強化風險管理，機動調整經營，以提升集團經營效益，推升整體經營績效，並善盡社會責任、力行環境永續，落實ESG精神，逐步朝「發展金融數位轉型，深耕全球布局，成為獲利與品質兼具、永續經營的優質金融機構」之願景目標邁進。

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