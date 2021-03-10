LINE TV原創浪漫BL喜劇《HIStory4近距離愛上你》10日舉辦首映會，主演安俊朋、涂善存、陳立安、林嘉威、紀欣伶、汪建民、陳婉婷、廖怡裬、綠茶出席。涂善存、陳立安組「呈仁CP」，有不少親密戲，像是一場告白戲，為營造唯美畫面，兩人維持不到1公分距離長達1小時；另外一場激吻戲，雖沒有故意伸舌頭，但含唇到「唇齒不分」超激烈。

涂善存透露，自己對男生依賴感很強，人生2次爆哭經驗，對象也都是男生。他回想可能跟自己高中讀男校、又是球隊的背景有關。當年他爸爸過世，原以為自己沒事，沒想到好友拍拍他的肩，當下立刻爆哭；另一次是上表演課，當時很挫折，打電話給男性好友，講沒2句就哭了。

涂善存有「小金城武」的帥氣外型，在《近距離》中卻突破形象，改走搞笑喜劇路線，起初他原要追求女主角紀欣伶，拜託陳立安幫忙時，一個瞬間趴地抱大腿懇求，還有常常大吼大叫、突然情緒轉折，其中一場涂善存狂「聞」陳立安，不斷在他脖子周圍蹭，後來直接咬他脖子，陳立安痛到慘叫，在場的安俊朋看傻，不敢想像現實生活中會有這種人。

涂善存、陳立安在《HIStory4近距離愛上你》劇中組「呈仁CP」。（LINE TV提供）

安俊朋、林嘉威「永幸CP」，大談繼兄弟禁忌戀，起初林主動撩哥，後來安俊朋變傲嬌主動。安俊朋形容此劇是「有史以來尺度最大」，看到劇本時還先深吸一口氣。某一場戲林嘉威幫安俊朋解扣子，原本氛圍很好，林嘉威弄1分鐘解不開，讓安俊朋忍不住笑場。另外一場兩人穿泳褲在海邊戲水，林嘉威替安俊朋擦防曬乳、愛撫胸部等刺激畫面。被問到是否起生理反應？安俊朋羞說：「雞皮疙瘩有，那是我第一次被人家擦防曬，還要撫摸」。

劇中汪建民、陳婉婷飾演陳立安、林嘉威父母，汪建民透露這是第一次演這樣的角色，無從做功課，而陳婉婷則自爆，雖然飾演媽媽，「但他們深情看著我，我就一直被安俊朋電到」，笑喊「希望下次演姊弟戀」。BL喜劇《HIStory4-近距離愛上你》3月14日晚間9點白色情人節全球首播。

安俊朋、林嘉威組「永幸CP」。（LINE TV提供）

BL喜劇《HIStory4近距離愛上你》10日舉辦首映會，左起為陳婉婷、汪建民、林嘉威、安俊朋、導演陳怡妤、涂善存、陳立安、紀欣伶、廖怡裬、綠茶。（LINE TV提供）

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