福原愛和江宏傑婚變風波持續延燒，之前爆料他們離婚內幕的2大日本周刊，今(10日)又接連報導後續，《週刊文春》仍聚焦江家人身上，並踢爆江宏傑不照顧小孩、言語暴力等細節。

據《週刊文春》付費報導再次踢爆江家人的不是，江宏傑當初以福原愛懷孕為由暫停訓練，但在家卻不照顧小孩，甚至福原愛因工作需台、日兩地跑，想請保母幫忙照顧，卻被丈夫冷回：「照顧小孩是女人的事，保姆費你自己出吧」。

另外，2019年跨年當天，福原愛要出門工作，卻惹毛江宏傑，狠嗆：「你要出門工作的話，那我把小孩丟給我媽，自己半夜出門去玩，我媽如果沒空的話，就讓小孩睡車上」，種種言論讓她情緒崩潰，常躲在房間哭。

去年，福原愛把媽媽接到台灣一起住，本以為情況能好一些，沒想到江宏傑和家人會趁愛媽不在時，持續數落福原愛，所以愛媽完全不知道女兒的婚姻情況，據悉，福原愛離婚心意已決，但江宏傑不願離婚，所以才會在愛媽生日當天上傳家族照，「把愛媽、小孩當作人質」。

其實，福原愛先前就遭日媒爆料「再也不回台灣」，即使爆發緋聞，讓她的形象受損，離婚心意仍強烈，而本來江宏傑看到新聞後，希望福原愛回台解釋，或是他可以到日本去找她，都遭到福原愛拒絕，夫妻關係似乎難修復。

(中時新聞網)