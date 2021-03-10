Club Med「北大壺度假村」坐擁得天獨厚的地理位置與氣候，當地雪場被譽為「世界黃金滑雪帶」。（Club Med提供）

Club Med滑雪度假村提供房客分層分齡的免費滑雪教學。（Club Med提供）

各國疫苗陸續開打，民眾對能出國旅遊的信心大增，在全球擁超過70座度假村的全包式度假品牌「Club Med」按照世界衛生組織（WHO）發布的準則，配合各國政府相關政策施行並遵守衛生預防措施，並在亞洲贏得當地消費者對赴該度假村旅遊的高度信心，Club Med更趁勢祭出旗下4間滑雪度假村的早鳥優惠，盼先一步搶下旅遊復甦商機。

Club Med旗下3間亞洲滑雪度假村包含日本北海道「TOMAMU度假村」、大陸「北大壺度假村」及大陸「亞布力度假村」皆因防疫措施完善，當地消費者對度假村的預訂詢問度飆高，今年雪季已吸引當地消費者破萬人預訂，而據Club Med調查，日本仍穩居疫情後國人最有意願旅遊的國家第1名。

位於日本北海道的Club Med「TOMAMU度假村」地理位置優越，除了有29條為不同滑雪族群設計而成的滑雪道及各式各樣的雪地活動外，還有豐富的室內活動讓，不同年齡層的旅客都能享受有趣假期；同樣位於日本北海道的「SAHORO度假村」也將於2022年雪季對外開放，除了超鬆軟的天然粉雪條件，全新升級的房間、大廳、吧檯、雪具放置區等公共區域，以及環繞雪景的戶外加拿大浴，期望解境後能帶給旅客升級版的滑雪度假體驗。

「北大壺度假村」則坐落在中國電影發展的重鎮吉林省，整座度假村以融合電影元素與摩登現代為設計概念，得天獨厚的自然位置與氣候，當地雪場更被滑雪愛好者譽為「世界黃金滑雪帶」。長達46公里的雪道為亞洲區滑雪度假村的長度之最，還能一同體驗各種創意設施；為滿足各程度的滑雪客，「亞布力度假村」及「北大壺度假村」皆與法國滑雪學校ESF合作，提供4歲以上分級分齡專業團體滑雪課程，讓所有人都能在廣闊美麗的雪海中享盡滑雪之趣。

Club Med台灣總經理劉育慧表示：「以目前亞太區滑雪旅客結構而言，近7成滑雪客為25至38歲千禧世代，超過9成以家庭為主，滿意Club Med全包式滑雪假期。Club Med不同於其他傳統滑雪度假村，可滿足千禧世代旅客所在意的娛樂活動需求，又能兼具『享受不同類型活動』、『方便性』、『性價比高』，是爭取回頭客的三大關鍵要點。」

瞄準2022年雪季商機，Club Med旗下日本北海道TOMAMU、日本北海道SAHORO、大陸北大壺、大陸亞布力等4座滑雪度假村同步推出超早鳥6折優惠，補10％價差即可升等麗緻房，現省萬元；而限時私人滑雪課程也有8折優惠。價格均涵蓋雪票、團體分級分齡滑雪課程、雪地健行、館內各式派對及娛樂活動，還有全天候供應的當地特色美食和飲品，遊客可在此一站式輕鬆暢快吃喝玩樂。

為讓旅客能更安心下訂，Club Med即日起至3月31日更推出「安心預訂政策」，凡在期間內預訂Club Med全包式滑雪假期，最晚可於出發前14天享有1次全球性免費更改行程或日期，而滑雪假期入住日期最晚可至2022年4月30日，提供超長13個月的改期彈性。

(中時 )