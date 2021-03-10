雲林縣台西鄉五港村村民抗議風力發電機組過於接近房舍與墓地，舉白布條抗議。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西鄉五港村村民最近發現風電公司進行風機施工作業，由於事先沒有達共識，60餘名村民10日到施工現場抗議，強調風機距住家與墓地過近，影響活人與先人，為了自身權益，決定組自救會長期抗爭；風電公司則強調風機依規定距住家250公尺以上，且已許取得工作取可，會持續與民眾溝通協調。

達德能源公司計畫在台西鄉設置風力發電機組，60餘名五港村民10日在施工現場手持「抗議！反對陸地風車設置在五港村咱們厝邊」白布條，要求施工單位立即停工，村民情緒激動，警方派員在場戒備，所幸並未發生衝突。

自救會祕書組成員凌晨訓表示，日前達德能源公司還承諾村民，在未取得大家同意前不會施工，沒想到10日工程車就進駐到施工現場，硬要橫柴入灶，完全不講信用，所以大家才會如此氣憤。

凌晨訓強調，村民們並非反對風電綠能，只是風機位置離房舍僅約250公尺，不少居民也反映達德公司人員態度不佳、毫無誠信，為了維護自身與後代子孫權益，一定會抗爭到底。

前五港村長林懷玉說，風車距離居民住家太近，實在讓人不得不擔心會對人體造成傷害；另一前村長凌國清表示，風車距公墓區直線距離僅100公尺，可說是吵活人也吵死人，如果真的讓風車豎立起來，會讓五港村民愧對祖先。

達德能源公司指出，之前即與村民協商過3次，農曆年前協商後達成共識，先把機具放在施工現場，過年後再討論，沒想到過年後村民就拒絕協商，要求公司將機具撤離，公司也很無奈，會持續與村民溝通。

(中時 )