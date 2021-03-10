民進黨立委王定宇近期被周刊拍到與同黨美女發言人顏若芳多次同居，顏若芳對此否認，解釋是租房給王定宇居住，風波鬧得滿城風雨。事情發生後，王定宇10日首度PO文表示，他今天參加立法院人權會會議，和在英國的《全球馬格尼茨基人權問責法》國際推動者Bill Browder進行視訊會議，該文並未對「同居」顏若芳一事回應。

王定宇提到，在今天舉辦的國際視訊會議中，Bill Browder表示聯合國是推動人權的失敗機構，他期盼各國能有效推動《全球馬格尼茨基人權問責法》，對削弱人權的犯罪者與國家施加懲罰的壓力，讓此法案成為一個捍衛全球人權的工具，更期許台灣能成為亞洲第一個成功立法的國家。

王定宇還說，共同探討台灣如何推行人權問責法，以及如何與國際夥伴攜手合作，顯示台灣對於人權的尊重，是將台灣、美國和其他理念相同的國際民主國家連結在一起最關鍵的共享價值。

值得注意的是，王定宇和小11歲的妻子李淑吟結婚19年，育有3子，一家5口跟王母三代同堂同住仁德區，王只要有空也會抓緊時間陪兒子，曾在臉書曬父子一起慶生，營造愛家好男人形象。

而王定宇過去因常在臉書上報告行蹤，予人愛家好形象，爆出此事後形象崩盤。而王定宇妻子李淑吟過去幾乎每天上午都會在臉書PO出一張圖文，向大家問候「早安」，但今(10日)貼文並未更新，停留在9日的早安貼文，格外引發外界猜測。

立法院人權會於台灣時間今日(3月10日)下午四點，與在英國的《全球馬格尼茨基人權問責法》國際推動者Bill... 由王定宇發佈於 2021年3月10日 星期三

(中時新聞網)