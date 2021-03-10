乾旱及低溫等惡劣環境，造就台中茂谷柑今年的轉色、糖度、肉質表現均優於往年水準。（王文吉攝）

台中市茂谷柑種植面積、產量居全台第一，為提升柑栽培技術與果品品質，台中市農業局9日舉辦2021年優質茂谷柑果品評鑑，共有60組農友參賽。評審團委員根據外觀、風味肉質及甜度等項目逐一評選，最後一致同意由石岡青農張正杰奪得2021年茂谷王。

台中市優質茂谷柑果品評鑑邀請農委會台中區農業改良場、國立中興大學、嘉義大學農業學術研究單位等專家擔任評審委員，就果品外觀，如清潔、形狀、大小整齊度、色澤均一度等、以及風味肉質、甜度等項目進行審查。

評審委員逐一品嘗評分後，由石岡區張正杰勇奪冠軍，成為今年茂谷王，第2名為石岡區涂銀浪及東勢區陳愛萍，第3名分別為和平區蕭有祥、青果合作社畢玉芳及東勢區盧治佑。

台中市農業局舉辦2021年優質茂谷柑果品評鑑，共有60組農友參賽。（王文吉攝）

擔任評審的嘉義大學名譽教授呂明雄表示，去年秋天乾旱持續至今，年底茂谷柑果實成熟期受惠日夜溫差大、陽光充足，種種惡劣環境讓茂谷柑的轉色、糖度、肉質表現特別好，今年參賽果品的質量、風味極佳，不分軒輊。

農業局長蔡精強表示，台中茂谷柑產期從元宵過後持續到3月，低溫儲存可供應到5、6月，年產量1.1萬公噸，其中外銷佔比約1成，主要出口新加坡、馬來西亞、汶萊、中國大陸、香港、日本等市場，深受當地消費者喜愛。

乾旱及低溫等惡劣環境，造就台中茂谷柑今年的轉色、糖度、肉質表現均優於往年水準。（王文吉攝）

台中茂谷柑種植面積、年產量居全台第一，產地集中在東勢、石岡及新社等，面積達552公頃。（王文吉攝）

農業局說明，台中茂谷柑種植面積、年產量居全台第一，產地集中在東勢、石岡及新社等，面積達552公頃。由於地處中央山脈西麓，並有大甲溪及大安溪流經，加上日夜溫差大，皮薄汁多且酸甜適中，並帶有柑橘特殊香氣。

(中時 )