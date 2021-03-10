全球晶片製造廠產能爆滿，晶片荒危機持續延燒，智慧型手機也遭受波及，產能受到影響；美國也放寬對中芯國際的制裁，批准部分美國設備商供應中芯14奈米以上的設備。據市場消息傳出，中芯國際14奈米製程良率已追平台積電，如今產能滿載，訂單已排至2022年。

美國於3月初時，宣布放寬對大陸晶圓代工企業中芯國際的限制，允許一部分的美國設備商恢復對中芯14奈米以上的設備。對此，中芯也回應，會盡最大的努力，保證該公司晶片生產的連續性和擴產不受影響。

據傳，科林研發和應用材料等美企幾個月前，就已向美國申請向中芯國際出售晶片製造許可。摩根士丹利先前曾表示，隨著美國對陸企的放寬，高通將繼續把部分訂單交給中芯，共同緩解當前的晶片之難。

中芯國際在3日公告，宣布已與艾司摩爾（ASML）簽訂價值12億美元的訂單，艾司摩爾將向中芯國際提供DUV光刻機。

更有市場消息指出，「中芯國際在14奈米製程技術的良率已經追平了台積電」，水準約達到台積電同等技術的90至95%，更透露，中芯國際如今產能滿載，部分訂單已經排到2022年。

(中時新聞網)