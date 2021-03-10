半導體材料大廠華立（3010）受惠5G與電動車助攻，半導體供需緊俏，2月營收高達45.25億元，較去年同期勁揚40％，刷新歷年同期新高記錄；累計今年前二月營收達103.69億元，年增38.18％，同步締造史上新高。

華立戮力經營半導體前段製程耗材，為晶圓代工廠提供光阻液、電子級化學品及特氣、去光阻液、CMP研磨液等關鍵材料。今年相關材料銷售量隨終端需求快速成長外，在人工智能（AI）、高速運算、雲端等新科技帶動下，IC載板也躍為需求主力，華立與原廠共同推出製程用DI高解析電鍍乾膜搶占市場，加上兩岸載板廠積極擴廠，DI乾膜的營收大步向前。

展望2021年，各國疫苗的施打短期內恐難達到全民免疫，國際間的商業及教學活動尚未完全恢復前，宅經濟與遠距教學仍將延續，而華立代理的熱固性工程塑料具有高強度、高信賴性及絕緣等特性，成為電源大廠的首選，順利打入筆電、教育平板、遊戲機、語音智慧音箱及手機快充相關電源供應鏈。

除此之外，華立熱固性塑料也在汽車領域有所斬獲，包含煞車傳感器、卡鉗活塞、泵類等部件推進，更進一步擴大在電動車充電椿、車載電源的布局，順勢搭上電動車的成長列車，帶動熱固性工程塑料營收呈倍數增長。

此外，華立也將觸角延伸至5G基站及智慧路燈，因5G的傳輸距離短需廣設中繼站，而5G小型基站平台已被納為智慧路燈必備功能，攻占智慧路燈將為電源材料增添營運動能。因應高功率的發展趨勢，今年華立將攜手原廠跨入醫療、工控及伺服器等高階電源，提供高可靠度的解決方案，全力搶攻此利基市場，華立業績成長空間可期。

(工商 )