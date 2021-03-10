東台集團2月因農曆春節假期，工作天數比1月減少，但大陸車市回溫及5G效應，2月接單大有斬獲，2月底在手訂單回升至36億元，比1月提升30％。2月合併營收4.67億元，年增2％。東台精機預計3月底舉辦廠內展覽，與國內買主實體互動，拓展商機。

東台10日公布，2月合併營收回升至4.67億元，比1月減少減少20％，較去年同期增加2％。前2月累積合併營收10.53億元，較去年同期減少1％。

東台集團表示，整體而言，東台集團來自工具機營收占81％，電子設備營收占比19％。在產品應用面，汽機車產業約占營收34％，電子業約占19％，航太業約5％。市場面表現，台灣及大陸為主要市場，約比高達64％，亞洲其他地區約14％，歐美地區占22％。

東台指出，隨著車市回溫及5G效應，東台集團2月接單亦有大幅斬獲，2月底在手訂單回升至36億元，比元月提升30％。2021年台北國際工具機展實體展受到疫情影響，決定延期辦理，東台參加2021台北國際工具機展線上展，展出智慧製造主題與實際案例，在疫情期間吸引國外買主進行線上洽談，預計三月底舉辦東台精機廠內展覽，與國內買主實體互動，以拓展商機。

(工商 )