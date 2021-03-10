國內工業用蝶閥龍頭大廠捷流閥業持續接獲石化、電子及船舶等產業訂單，出貨穩定，自結2月合併營收1.51億元，比去年同期成長4.05％；前兩月合併營收3.42億元，較去年同期減少4.91％。

捷流表示，捷流因石化、電子、船舶產業主要客戶訂單及拉貨需求均持續穩健，尤其雙偏心、三偏心等工業閥門產品銷售保持良好動能，2月工作天數雖因過年而減少，但2月合併營收比去年同期成長4.1％，挹注台灣土城一、二廠及中國大陸蘇州廠整體產能稼動率維持在一定水準之上。

捷流指出，依研究機構Precedence Research最新報告指出，全球各國持續推動基礎建設設施，製造業、石化業朝高值化發展等因素，帶動2027年全球工業閥門市場年複合成長率維持3.4％，推升整體市場規模將突破1,100億美元，也創造捷流良好業務發展環境。

捷流表示，捷流在台灣蝶閥市場占有率超過六成，閥門產品線齊全，產品應用涵蓋多元產業，可依據不同產業對於耐壓、耐高溫、低洩漏率、高可靠度等需求提供最佳解決方案，且不乏與全球知名大廠建立長期合作關係，尤其現今全球製造業供應鏈加速重組步伐，進一步堆疊集團整體業務接單動能，目前整體訂單已恢復疫情前水位，較去年同期雙位數成長，有信心隨著客戶訂單出貨需求拉升，整體營運表現優於產業成長。

捷流表示，捷流對今年第一季營運，持審慎樂觀看法。持續看好電子、石化、船舶業訂單需求，透過齊全閥門產品線，積極強化台灣、東南亞及中國大陸等地區接單表現，近期接獲知名石化業興建油槽開發計畫、以及中國大陸船舶業液化天然氣（LNG）超低溫閥門產品訂單，有望隨著主要客戶訂單需求轉強，加速在手訂單出貨認列，有機會帶動整體營收表現逐月成長動能。

此外，捷流持續投入高端多元產業工業閥門產品研發設計，並積極取得更多國際認證執照，致力推動整體營運規模持續放大，挹注未來營運成長動能。

(工商 )