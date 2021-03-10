愛情喜劇電影《揭大歡喜》獲台中市政府補助及協拍，導演陳宏一、魏瑛娟今日驚喜連袂出席，並率演員曹蘭、涵冷娜現身台中電影首映記者會，分享在台中取景的拍片過程，吸引影迷粉絲搶先看片，台中市長盧秀燕也特地到場力挺，讓電影魅力持續升溫！

該片由台灣知名導演陳宏一及劇場權威導演魏瑛娟共同執導，也是魏瑛娟首部執導電影長片，並由實力派人氣女星郭雪芙、謝沛恩、鍾欣凌、曹蘭、陸明君等超強卡司共同主演，片中幾乎所有男性角色都由女演員演出，風光成為台灣今年唯一入圍第50屆鹿特丹影展的電影，「女力」大爆發！

電影拍攝取景地點包含台中公園、中區植光花園酒店、西屯區潛能劍道館、親家雲硯、豐原區紅不讓撞球館、北屯區百利舊書坊等場地等。一場曹蘭和鍾欣凌在台中旅店拍攝認識的戲，兩人瞬間天雷勾動地火。陳宏一表示，在台中拍戲讓他印象深刻，一來天氣好，大家心情都跟著好，拍起愛情喜劇特別來勁。片中鍾欣凌特別「領位」曹蘭到住宿房間，兩人卻在走廊上忍不住調情狂吻了起來，讓所有工作人員都笑翻天，這段爆笑有趣的鏡頭，被收錄到魏如萱演唱的主題曲《世界是個舞台》MV中。

陳宏一表示台中景色優美，到任何地方取景都能感受到市民的熱情，他之前曾跟廣告團隊來台中，對台中風光明媚的好天氣印象深刻，拍攝《揭大歡喜》就第一個就想到來台中拍攝。導演魏瑛娟也提及台中非常宜居，人們熱情，她很享受當地天氣及美食，日後還想再來台中拍片，陳宏一也感謝台中市政府新聞局以及台中市影視發展基金會的大力支持。有趣的是，《揭大歡喜》也選中在台中知名的百利舊書坊拍攝，不僅工作人員大家展開尋寶，連郭雪芙、謝沛恩看見整棟透天厝的百萬本書海，都一整個興奮到不行，由於書籍貨色齊全，謝沛恩毫不手軟買了一整套漫畫書，郭雪芙則在雜誌堆中，意外發現自己十年前拍攝的封面照，覺得自己跟以前變化好大。

台中市長盧秀燕今天特別感謝劇組選擇台中來拍攝電影，全片在導演的巧思下呈現出獨特的魔幻台中，更特別的是全片主要角色都是由女性演員演出，顛覆莎士比亞時代所有角色都由男性扮演的傳統，凸顯「女力」主題。盧市長說：「日本有寶塚，以前我們有《梁祝》，現在有《揭大歡喜》！」台中持續支持影視產業發展，也支持多元議題電影，希望劇組都覺得台中好溫暖、好熱情、好好拍。對於本片入圍國際大獎與有榮焉，讓台中可以跟著劇組一起躍上國際，也歡迎導演以後繼續再來台中拍片。

曹蘭今晚在《揭大歡喜》台中首映會上冒充模仿台中市長盧秀燕，宣布「台中捷運將從3月25日起至4月23日歡迎市民持電子票證免費搭乘」更話峰一轉「大家也要記得3月12日持電影票去看《揭大歡喜》，觀眾才從疑惑中恍然大悟原來「盧市長」是曹蘭假扮，瞬間笑成一片，而盧秀燕也讚曹蘭是模仿天后，開玩笑說，下次市政忙不過來，可以請曹蘭代勞。該片3月12日全台上映。

(中時 )