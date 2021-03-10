許多民眾經常為了感情是煩惱，明星藝人也不例外，近期福原愛和江宏傑婚變爆出女方疑似偷吃的狀況，鬧得沸沸揚揚，甚至還有照片流出，引起社會軒然大波；女星蕭淑慎和小他15歲的梁軒安結婚4年，有粉絲好奇問蕭淑慎遇到另一半偷吃的態度，她神回一句「姐那麼美還偷吃簡直沒天理」被推爆。

9日下午蕭淑慎在臉書發文，提到自己被問及外遇相關問題，會如何處理和面對，「有人問姐如果溫ㄤ（我老公）偷吃被拍到，姐會不會幫他說謊」，她秒回「當然不會」；但事後原不原諒對方又是另一回事，要看自己心情決定，蕭淑慎強調不接受「睜眼說瞎話」，因為臉皮沒那麼厚。

蕭淑慎自信喊話，自己那麼美老公還偷吃就是沒天理。(圖/ 摘自蕭淑慎臉書)

有趣的是，蕭淑慎也說沒想到會被問到這類事，但最後忍不住表示，「姐那麼美溫ㄤ（我老公）還偷吃簡直沒天理」，並附上一張自拍美照，讓大家看看有多美；不少鐵粉看了大推，「真的偷吃沒道理」、「姐姐最漂亮」、「姐的個性當下會頭殼啪下去」、「越來越漂亮」。

蕭淑慎當年因負面新聞導致形象全毀，在接受服刑出獄後，復出向社會大眾道歉，改過自新，今年也將有新作品問世；她在2017年11月和小她15歲的鮮肉梁軒安結婚，結婚消息曝光後不被外界看好，但兩人婚後感情穩定，跌破眾人眼鏡。

(中時新聞網)