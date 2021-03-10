2束花賣「600萬」？一名花店女老闆今早（10日）被一通電話驚醒，對方說他們買了2束花，回家檢查發票金額竟然是「600萬」，老闆娘聽後嚇醒，後來才發現原來是老爸金額開錯，誤把600開成600萬。

老闆娘今天把這張「600萬」發票照片PO到臉書，表示一早接到電話，對方開口就說：「老闆娘！我們二月份去你那裡買花，金額600元，您給我們的發票上面是6,000,000」。

仔細一看，這張2連式手寫發票是2月8日開的，客人是國軍某單位，買2束花，花費600元，但填寫金額時，卻在發票下方國字的拾、佰、仟、萬、拾、「佰」的後方空欄寫上「陸」，2束花就這樣開了「600萬」發票，天大的失誤 讓買的國軍與賣的老闆娘，都嚇到臉發白。

據《ETtoday新聞雲》報導，後來老闆娘查出，原來這張「600萬」發票是她爸爸開的，因為一時看錯才會寫下這個數字，沒想到整件事一個月後對方才發現。

老闆娘事後打趣說：「買老闆娘也不用600萬啊，要是11日把發票本送到會計那裡，稅金就要多繳20多萬元了。」還好碰上好心的阿兵哥，主動送回600萬發票，才讓這起錯誤虛驚一場。

(中時新聞網)