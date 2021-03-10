大批媒體在民進黨中央黨部樓下堵訪。（圖／中評社）

已婚民進黨立委兼中常委王定宇以及未婚的民進黨發言人顏若芳近日爆出疑似緋聞，民進黨今（10）日下午召開中常會，據轉述，會中都沒有人前提到這件事情。

由於王定宇是中常委，顏若芳是發言人，理論上兩人都會出席民進黨中常會。不過，根據港媒《中評網》今日報導，王定宇今天並未出席中常會，顏若芳也已請假兩天，今天由另一位發言人周江杰進行會後轉述。

報導指出，民進黨中常會過去都在會前開放媒體在會議室外面堵訪，但今天突然通知，僅有媒體代表進入拍攝，不讓大批媒體到會議室外採訪。

報導說，民進黨知道媒體一定會在中常會外面詢問王定宇與顏若芳的緋聞事件，因此刻意防止媒體靠近中常會。故媒體轉到民進黨中央黨部一樓希望採訪到中常委，只是由黨中央樓下進到會議室有多個出入口，媒體難以掌握相關人士。並且中常委們非常低調，幾乎都沒有從正門進入。

民進黨中常會今天邀請黨籍不分區立委洪申翰、台灣環境規劃協會理事長趙家緯專案報告「日本福島核災後現況與台灣能源轉型政策前景」。專題報告時間非常長，黨務以及立法院報告的時間相對較短，會中都沒有人提到王定宇與顏若芳的事情。報導引述黨內人士說法，這種事情大家都非常有默契，不會在中常會提起此話題。

(中時新聞網)