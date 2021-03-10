過了情人節，但不要忘記還有3月14日的白色情人節，根據台灣雲端社群觀測權威平台《OpView社群口碑資料庫》的調查發現，最高討論度的情人節禮物仍是以巧克力為主，但更是以親手DIY的為主，但時間不多的，不妨考慮討論度第二的美妝保養用品，以及也相當熱銷的鞋包類、配飾、3C產品，正好各大百貨也推出優惠，加上餐飲推薦，在本月即可再過上一個甜蜜的情人節。
Global Mall今年白色情人節就推出浪漫甜點、貼心禮7折起優惠，像板橋車站店的紅磚布丁，13日起就特別推出新口味「HUG 密」，以七股的自然熟成哈密瓜佐以牛乳入味，淋上手煮哈密瓜醬泥，甜蜜滋味最適合，禮物方面更有新北中和店的L’ERBOLARIO 粉嫩甜美櫻花樹香水，現更享現省近800元的優惠，南港車站好饈鉄板燒「龍蝦雙人套餐」。
京站則看準男生回禮的時機需求，特別推出了多款對表、香氛系列商品，像樺琦屋KLASSE14-VINTAGE GOLD MESH對表就現享9折優惠，14日前推出「Q點成金」活動，單筆滿2500元扣Q點25點現折250元，珠寶名品、設計師、進口女裝單筆滿6000元，扣Q點60點現折600元，12日至14日持Q卡至飾品或香氛指定櫃位，單筆滿1500元即可獲得山木島春尾花瓣棒棒糖，另外館中多家餐廳亦享雙人套餐優惠。
統一時代百貨台北店則於12日至14日特別推出超級優惠，ESTEE LAUDER、LANCÔME、BOBBI BROWN等美妝品牌均享特別優惠活動，另外像近年年輕女性熱愛的Pandora也推出了全新春季珠寶系列，活動期間各餐廳除了推出優惠，像LadyNara也推出了情人節限定套餐「愛泰玫好」優惠，再贈蟹肉青木瓜沙拉。
大葉高島屋則在24日前推出了一系列優惠商品，像限量20組的香草集琉璃森林薰香組就很適合當情人節禮物，另外15日前單筆在化妝品區消費滿3000即享10%回饋，名品區消費滿萬享6%、滿10萬享8%回饋，11日至21日期間，在指定區域單筆滿3000元起，即享5%起回饋等活動。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。