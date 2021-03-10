過了情人節，但不要忘記還有3月14日的白色情人節，根據台灣雲端社群觀測權威平台《OpView社群口碑資料庫》的調查發現，最高討論度的情人節禮物仍是以巧克力為主，但更是以親手DIY的為主，但時間不多的，不妨考慮討論度第二的美妝保養用品，以及也相當熱銷的鞋包類、配飾、3C產品，正好各大百貨也推出優惠，加上餐飲推薦，在本月即可再過上一個甜蜜的情人節。

Global Mall板橋車站店的RAINBOW 3C 光雕水晶喇叭，原價1980元，優惠價1881元。（Global Mall提供）

Global Mall今年白色情人節就推出浪漫甜點、貼心禮7折起優惠，像板橋車站店的紅磚布丁，13日起就特別推出新口味「HUG 密」，以七股的自然熟成哈密瓜佐以牛乳入味，淋上手煮哈密瓜醬泥，甜蜜滋味最適合，禮物方面更有新北中和店的L’ERBOLARIO 粉嫩甜美櫻花樹香水，現更享現省近800元的優惠，南港車站好饈鉄板燒「龍蝦雙人套餐」。

京站則看準男生回禮的時機需求，特別推出了多款對表、香氛系列商品，像樺琦屋KLASSE14-VINTAGE GOLD MESH對表就現享9折優惠，14日前推出「Q點成金」活動，單筆滿2500元扣Q點25點現折250元，珠寶名品、設計師、進口女裝單筆滿6000元，扣Q點60點現折600元，12日至14日持Q卡至飾品或香氛指定櫃位，單筆滿1500元即可獲得山木島春尾花瓣棒棒糖，另外館中多家餐廳亦享雙人套餐優惠。

Global Mall新北中店的L’ERBOLARIO 粉嫩甜美櫻花樹香水，原價1800元，優惠價1080元。（Global Mall提供）

統一時代百貨台北店則於12日至14日特別推出超級優惠，ESTEE LAUDER、LANCÔME、BOBBI BROWN等美妝品牌均享特別優惠活動，另外像近年年輕女性熱愛的Pandora也推出了全新春季珠寶系列，活動期間各餐廳除了推出優惠，像LadyNara也推出了情人節限定套餐「愛泰玫好」優惠，再贈蟹肉青木瓜沙拉。

大葉高島屋則在24日前推出了一系列優惠商品，像限量20組的香草集琉璃森林薰香組就很適合當情人節禮物，另外15日前單筆在化妝品區消費滿3000即享10%回饋，名品區消費滿萬享6%、滿10萬享8%回饋，11日至21日期間，在指定區域單筆滿3000元起，即享5%起回饋等活動。

京站的京都勝牛推出花見雙饗餐，特價1040元。（京站提供）

統一時代百貨台北店的CLINIQUE BABY呼呼情人限定組，價值5420元，特價2520元，限量15組。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的Pandora推出了全新春季珠寶系列，2080元。（統一時代百貨台北店提供）

大葉高島屋的香草集琉璃森林薰香組，原價8200元，特價2999元，限量20組。（大葉高島屋提供）

京站的樺琦屋KLASSE14-VINTAGE GOLD MESH，原價1支7980元，特價7182元。（京站提供）

(中時 )