中國大陸自3月起禁止台灣鳳梨輸入，農委會昨(9)發行文蔬果公會，自3月1日到12月20日期間，鳳梨收購價格不得低於過去兩年平均水準每公斤21元，否則將領不到外銷獎勵金。然而6月下旬後已非金鑽鳳梨盛產期，外界質疑鳳梨大宗產地均為綠營執政，補貼到年底是為2022縣市首長的選舉綁樁。

農委會表示，近期外傳有貿易商為了搶鳳梨出口日本而惡意壓低收購價，為了讓產地收購價能維持過去兩年平均水準以上，收購價不得低於每公斤21元(不含紙箱)，且單一貿易商單次出口量須為6公噸以上才能拿到外銷獎勵金。

另外3月19日起外銷業者應於出口前7日(含報關日)辦理預申報，上面會有貿易商和農民的資料，只要將報關價扣除紙箱及包裝費成本，就知道有沒有謊報價格的事。不過去年的確有這樣的案例發生，現在仍在訴訟階段，但細節不方便透露，現階段有相關基層會到產地進行稽查。

另外被問到，外銷獎勵金是因為大陸禁止台灣鳳梨怕會滯銷，因此鼓勵轉單，但出口為主的金鑽鳳梨盛產期與出口期只到6月下旬，為何補貼期會到12月20日？外界質疑鳳梨產區多為綠營執政，大撒幣是為2022縣市首長選舉而綁樁。

有民眾批，農作有賺有賠，鳳梨也是有名的產銷失衡作物，但不能每次都是政府介入收尾，讓農民感覺「有政府會補助」，結果都是全民買單。

農委會指出，因為鳳梨一整年都有生產，而且疫情讓運費上漲了好幾倍，以澳洲來說，現在空運平均每公斤運費300多元，這次補助105元，是以鼓勵性質將市場引導到中國大陸以外的國家，所以才透過外銷獎勵金4.5億來支持農產品外銷，因為屬於特殊情狀況，會滾動式檢討，也否認選舉與綁樁的關聯。

(中時 )