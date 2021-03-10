菲律賓8日發生一起疑似「自己人打自己人」的槍擊事件，造成包括一名市長和2名警察在內共6人身亡。

市長阿基諾的座車遭到襲擊。（圖／翻攝自ABS-CBN News）

這起槍擊事件是發生在當地的卡爾巴約格市(Calbayog City)，根據《菲律賓新聞社》（PNA）報導，當時，市長阿基諾（Ronald Aquino）的座車遭到襲擊，造成阿基諾以及部下和司機不幸身亡，但令人意外的是，開槍的竟然是菲律賓國家警察緝毒組，包括緝毒警長塔巴塔（Joselito Tabada）與部下身亡，整起事件總計有6人死亡。

市長阿基諾的座車遭到襲擊。（圖／翻攝自ABS-CBN News）

有目擊民眾記錄下當時的情況，只聽到槍聲大作，槍戰現場連續發出好幾聲巨響，嚇壞路過民眾驚聲尖叫、倉皇逃離，還有人近距離拍攝阿基諾的座車，發現車內血跡斑斑。

市長阿基諾。（圖／翻攝自ABS-CBN News）

就在事件曝光後，菲律賓的輿論眾說紛紜，一度還傳出是這位市長可能涉及販毒相關犯罪，根據警方表示，當時是阿基諾座車的安全人員先開槍，才引發槍戰，不過阿基諾的家屬並未出面做出說明，另有報導引述目擊者的說法，指當時市警方率先開槍，針對這起憾事，菲律賓總統府已做出譴責，並下令司法部調查此案。

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(中時新聞網)