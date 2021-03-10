炎亞綸參與新戲《我願意》開鏡儀式。（絡思本娛樂製作公司提供）

姚淳耀參與新戲《我願意》開鏡儀式。（絡思本娛樂製作公司提供）

由絡思本娛樂製作公司製作、金鐘編劇吳洛纓、《角頭》億萬票房導演姜瑞智共同執導的邪教犯罪影集《我願意》10日開鏡，繼日前公布雙男主角之一由炎亞綸出演後，再宣布金鐘視帝姚淳耀將演出邪教教主（老師）一角，劇中他洞悉人性貪婪面與操弄人際關係，將心靈成長團體混雜新興宗教所形成的「組織」，成為普渡的人性祭壇，姚淳耀也首次以中長髮造型示人，頗有一代宗師之感。

姚淳耀認為該角比自己以往飾演角色更加黑暗，是決定接演主因。為了讓人對他產生信仰感，除參考許多相關電影如：《世紀教主》與描述日本作家村上春樹描述真理教毒氣殺人事件的《地下鐵事件》外，甚至還研讀行銷心理學，如何從言語與舉手投足的信賴感，與能言善道的才華成功洗腦他人，讓他有死心踏地的信眾。他說，這些信眾大多內心有過創傷，尋求治癒過程進而仰賴信仰，「而這個信仰就是我出現的時候」。

《我願意》是炎亞綸與姚淳耀首次合作，姚淳耀在讀劇本時，直覺劇中這位會唱歌會跳舞又會創作的巨星角色與炎亞綸相仿，而在讀本時，一場炎動怒生氣的戲，講述台詞的能量，更是讓他相當震撼。

有趣的是，劇組日前宣布炎亞綸將以本名吳庚霖演出該影集，飾演洗盡鉛華的人氣巨星，引發網友熱議，更登上Dcard戲劇綜藝版熱門，網友發現原來他本名的由來，是因為爸爸姓吳，媽媽姓林，所以用「吳跟林」來取名。

炎亞綸一度以為該角與四、五年前帶刺的自己過於相像，當時的他享受工作塞滿每一個空檔的窒息感，一定要把自己搞得精疲力盡，「很累又不開心」，過於自虐傾向，認為有痛苦才會進步。因此他閱讀劇本時，竟產生了害怕之感，「可能現在身上還有潛在因子，很擔心這個自虐模式又回到自己身上」，他透露已請身旁工作團隊，務必提醒自己不要回到這個模式。

(中時 )