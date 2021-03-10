中天綜合台36頻道綜藝節目《同學來了》11日將播出「上輩子的情敵諜對諜?!」主題，邀請林莎、張文綺、王思佳等母女檔分享。主持人安心亞提到，自己的媽媽是「外在形象堅強勇敢，難過躲起來落淚」類型，像小時候她很不服輸，被媽媽打時總會強勢回嘴，雖媽媽會選擇冷戰，但後來發現媽媽冷戰時會偷哭，其實會很心疼，後來自我改進，脾氣快來時忍住就過去了。

剛當媽的王思佳爆料媽媽布蘭妮是「鐵的紀律」，像是她唸書時被規定10點門禁，有次晚5分鐘回家就被鎖門外，是鄰居幫忙打電話求情，媽媽才肯放行；還有次跟妹妹在餐廳亂跑，媽媽氣到開車走人，王思佳跟妹妹在後頭狂追，還跌倒抱在一起哭。媽媽布蘭妮解釋「要讓他們知道我們說到做到，不然我有3個小孩怎麼管」。

有「台版三上悠亞」之稱的林莎，媽媽坦言很擔心她跟小鐘擦出火花，林莎也在過年期間，約了小鐘跟媽媽一起見面吃飯，林莎媽媽除了感謝前輩照顧林莎，另一方面自己也很喜歡小鐘。主持人納豆見狀，立刻當媒人問：「如果小鐘要追林莎，你會給他一個機會嗎？」只見林莎媽媽毫不猶豫秒答：「是第一優先選擇！」可見她喜歡小鐘的程度讓大家超乎想像。更多精彩內容請鎖定中天綜合台週一至週五晚間9點《同學來了》。

《同學來了》林莎媽媽很喜歡小鐘，不排斥小鐘追女兒。（中天綜合台提供）

《同學來了》林莎擁有甜美外表。（中天綜合台提供）

王思佳媽媽布蘭妮解釋自己嚴格管教原因。（中天綜合台提供）

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