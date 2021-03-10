爸媽都希望自己的孩子可以天生聰穎，擁有優異的潛能，不過從命理學來看，每個人的智商其實和出生年月、生辰八字息息相關。專門研究風水、生肖、命理的搜狐號《金城風水館》就發文公布了「12生肖智商排行榜」，其中前3名的生肖都是外表看起來老實古意，實際上卻超級聰明！

第12名：狗

鼠狗的人行動能力和執行能力都非常強，但缺點就是不太懂得如何去懷疑別人，或許是因為對他人盲目的信任，導致屬狗人很容易受騙上當。

第11名：雞

屬雞的人是個非常實在的老實人，經常會以自己的想法去推斷別人的想法，因此常常陷入被騙的窘境，建議屬雞人以後一定要對別人的話多存一些懷疑。

第10名：龍

屬龍的人雖然看起來威嚴，但卻沒有可以洞察人心的內在，經常會誤會別人。

第9名：虎

屬虎的人看似聰明，但其實只是故作聰明罷了，如果沒有長時間和他們相處過的話，可能就會信以為真，他們是真的聰明了。

第8名：兔

屬兔的人隨機應變的能力非常強，只不過有時候容易莽撞，因此很難讓別人相信他們。

第7名：豬

屬豬的人其實腦袋相當靈光，只要他們願意「轉動」一下自己的腦袋，所有問題都可以很快得到解答，但可惜的是，屬豬人總是不願意多想、懶得思考。

第6名：羊

屬羊的人領悟能力十分出眾，對任何事情都看得通透，算是12生肖中比較聰明的人，只不過屬羊人卻不擅長謀劃，因此無法稱作大智慧，但自保還是可以的。

第5名：猴

屬猴的人從來不會吃虧，就算是偶爾的利益讓步也要他們心甘情願，否則根本不可能讓別人占到便宜。

第4名：馬

屬馬的人全身都非常健壯，頭腦自然也是十分靈光，如果有想不明白的事情都可以詢問屬馬人的看法，保證可以得到絕佳的答案。

第3名：牛

屬牛的人雖然看起來憨厚老實，但其實他們非常聰明，尤其特別懂得為自己謀劃前方未知的路，所以千萬別被他們的外表騙了！

第2名：鼠

屬鼠的人非常聰明，總是能夠一眼就看出事情的發展和規律，還能夠適時地先發制人，因此他們其實是聰明人中的聰明人，只不過常給人一種陰險的感覺。

第1名：蛇

屬蛇的人最大的特點就是智慧，而且這份智慧還會被他們巧妙地偽裝起來，讓他們外表看上去老實無害，在所有的生肖當中，智商最高的絕對非屬蛇人莫屬。

(中時新聞網)